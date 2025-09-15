Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atualização iOS 26: confira detalhes e como fazer

Novo sistema traz recursos de segurança, tradução em tempo real, modo de energia adaptativo e compatibilidade com iPhones a partir do modelo 8
Izabele Vasconcelos
O iOS 26 chega hoje aos usuários de iPhone e iPad com novidades que prometem transformar a experiência.

A atualização traz triagem de chamadas, traduções em tempo real e um novo modo de energia inteligente, além de reforços de segurança e melhorias de desempenho.

Quais são as principais novidades do iOS 26

O novo sistema operacional da Apple apresenta funções que facilitam o dia a dia. Entre elas estão a triagem de chamadas e o Assistente de Espera no aplicativo Telefone, que ajudam o usuário a lidar melhor com ligações indesejadas.

No app Mensagens, os filtros contra spam ficaram mais inteligentes, reduzindo riscos de fraudes.

Outro destaque é a tradução ao vivo, que permite conversar em diferentes idiomas em tempo real.

Além disso, o iOS 26 traz o modo de economia de energia adaptativo, baseado em inteligência artificial, que ajusta o consumo de bateria conforme o uso do aparelho.

Quando o iOS 26 estará disponível

O lançamento oficial acontece nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 14 horas (horário de Brasília). A instalação poderá ser feita diretamente no dispositivo, em Configurações > Geral > Atualização de Software.

O tempo de instalação pode variar de acordo com a velocidade da internet e o espaço disponível no aparelho.

A recomendação é manter o iPhone ou iPad conectado a uma fonte de energia e a uma rede Wi-Fi estável durante o processo.

Dispositivos compatíveis com o iOS 26

O iOS 26 poderá ser baixado em todos os iPhones a partir do modelo 8 e em iPads lançados desde o iPad Pro (2017).

Também entram na lista o iPad (6ª geração ou posterior), iPad Air (3ª geração ou posterior) e iPad Mini (5ª geração ou posterior).

Já aparelhos mais antigos, como iPhone 7 e 7 Plus, não receberão a atualização. Embora continuem funcionando, esses modelos deixam de ter acesso às novidades e melhorias de segurança oferecidas pela Apple.

Como se preparar para a atualização

Antes de instalar o iOS 26, a Apple recomenda que os usuários façam um backup completo do dispositivo — seja pelo iCloud ou pelo iTunes. Isso garante que nenhum dado importante seja perdido em caso de falhas.

Também é importante verificar se há espaço livre no aparelho, já que a atualização exige armazenamento disponível.

A bateria deve estar carregada em pelo menos 50% para evitar que o dispositivo desligue durante o processo.

Como atualizar o iPhone para iOS 26?

Para obter e instalar a nova versão do sistema da Apple, siga o passo-a-passo a seguir:

  • Clique em "Ajustes";
  • Selecione o item "Geral";
  • Escolha a opção "Atualização de Software".

