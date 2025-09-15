Atualização iOS 26: confira detalhes e como fazer

Atualização iOS 26: confira detalhes e como fazerNovo sistema traz recursos de segurança, tradução em tempo real, modo de energia adaptativo e compatibilidade com iPhones a partir do modelo 8
O iOS 26 chega hoje aos usuários de iPhone e iPad com novidades que prometem transformar a experiência.
A atualização traz triagem de chamadas, traduções em tempo real e um novo modo de energia inteligente, além de reforços de segurança e melhorias de desempenho.
Quais são as principais novidades do iOS 26
O novo sistema operacional da Apple apresenta funções que facilitam o dia a dia. Entre elas estão a triagem de chamadas e o Assistente de Espera no aplicativo Telefone, que ajudam o usuário a lidar melhor com ligações indesejadas.
No app Mensagens, os filtros contra spam ficaram mais inteligentes, reduzindo riscos de fraudes.
Outro destaque é a tradução ao vivo, que permite conversar em diferentes idiomas em tempo real.
Além disso, o iOS 26 traz o modo de economia de energia adaptativo, baseado em inteligência artificial, que ajusta o consumo de bateria conforme o uso do aparelho.
Quando o iOS 26 estará disponível
O lançamento oficial acontece nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 14 horas (horário de Brasília). A instalação poderá ser feita diretamente no dispositivo, em Configurações > Geral > Atualização de Software.
O tempo de instalação pode variar de acordo com a velocidade da internet e o espaço disponível no aparelho.
A recomendação é manter o iPhone ou iPad conectado a uma fonte de energia e a uma rede Wi-Fi estável durante o processo.
Dispositivos compatíveis com o iOS 26
O iOS 26 poderá ser baixado em todos os iPhones a partir do modelo 8 e em iPads lançados desde o iPad Pro (2017).
Também entram na lista o iPad (6ª geração ou posterior), iPad Air (3ª geração ou posterior) e iPad Mini (5ª geração ou posterior).
Já aparelhos mais antigos, como iPhone 7 e 7 Plus, não receberão a atualização. Embora continuem funcionando, esses modelos deixam de ter acesso às novidades e melhorias de segurança oferecidas pela Apple.
Como se preparar para a atualização
Antes de instalar o iOS 26, a Apple recomenda que os usuários façam um backup completo do dispositivo — seja pelo iCloud ou pelo iTunes. Isso garante que nenhum dado importante seja perdido em caso de falhas.
Também é importante verificar se há espaço livre no aparelho, já que a atualização exige armazenamento disponível.
A bateria deve estar carregada em pelo menos 50% para evitar que o dispositivo desligue durante o processo.
Como atualizar o iPhone para iOS 26?
Para obter e instalar a nova versão do sistema da Apple, siga o passo-a-passo a seguir:
- Clique em "Ajustes";
- Selecione o item "Geral";
- Escolha a opção "Atualização de Software".