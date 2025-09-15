Atualização iOS 26: confira detalhes e como fazer

Novo iOS 26 traz diversos recursos de segurança e visual renovado. / Crédito: Divulgação/Apple

O iOS 26 chega hoje aos usuários de iPhone e iPad com novidades que prometem transformar a experiência. A atualização traz triagem de chamadas, traduções em tempo real e um novo modo de energia inteligente, além de reforços de segurança e melhorias de desempenho.

Quais são as principais novidades do iOS 26 O novo sistema operacional da Apple apresenta funções que facilitam o dia a dia. Entre elas estão a triagem de chamadas e o Assistente de Espera no aplicativo Telefone, que ajudam o usuário a lidar melhor com ligações indesejadas. No app Mensagens, os filtros contra spam ficaram mais inteligentes, reduzindo riscos de fraudes. Outro destaque é a tradução ao vivo, que permite conversar em diferentes idiomas em tempo real. Além disso, o iOS 26 traz o modo de economia de energia adaptativo, baseado em inteligência artificial, que ajusta o consumo de bateria conforme o uso do aparelho.

Leia mais Apple lança iPhone 17 e mais; veja novos modelos e preços no Brasil Sobre o assunto Apple lança iPhone 17 e mais; veja novos modelos e preços no Brasil Quando o iOS 26 estará disponível O lançamento oficial acontece nesta segunda-feira, 15 de setembro, às 14 horas (horário de Brasília). A instalação poderá ser feita diretamente no dispositivo, em Configurações > Geral > Atualização de Software. O tempo de instalação pode variar de acordo com a velocidade da internet e o espaço disponível no aparelho.

A recomendação é manter o iPhone ou iPad conectado a uma fonte de energia e a uma rede Wi-Fi estável durante o processo. >> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Dispositivos compatíveis com o iOS 26

O iOS 26 poderá ser baixado em todos os iPhones a partir do modelo 8 e em iPads lançados desde o iPad Pro (2017).