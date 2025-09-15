Nano-Banana: saiba tudo sobre a mais nova IA do Google

Nano-Banana: saiba tudo sobre a mais nova IA do GoogleNova ferramenta integrada ao Gemini, Nano Banana permite a edição e a criação de imagens. Saiba mais e aprenda como usar
Conhecido como “Nano-Banana”, o Gemini 2.5 Flash Image, novo modelo de inteligência artificial generativa, já está disponível nas modalidades gratuitas e pagas.
Lançado no final de agosto, a ferramenta pode ser acessada no Gemini, Google AI Studio e Vertex AI, como um criador e editor de imagens capaz de disputar com o Photoshop.
A seguir, veja quais são as novidades do Nano-Banana e aprenda como usar.
Nano-Banana: como surgiu a nova IA?
Sem anúncios ou eventos oficiais, o Nano-Banana apareceu aos usuários na plataforma LMArena.ai, onde os usuários puderam testar a ferramenta no “Modo de Batalha”.
No recurso, duas imagens são criadas a partir do mesmo comando para o público escolher a melhor sem saber qual foi o modelo responsável pelo resultado.
Devido a esse aparecimento repentino, os usuários se movimentaram para descobrir quem estava por trás da tecnologia, confirmando que o Nano-Banana pertence ao Google.
Com o seu lançamento, a ferramenta pode ser testada no Gemini, tanto em contas pagas quanto nas contas gratuitas.
O Nano-Banana já vem no modelo base do Gemini 2.5 Flash; para utilizá-lo basta carregar uma imagem e digitar o prompt para que a IA possa editá-la. Usuários do Adobe Express e do Firefly também possuem acesso ao modelo.
Nano Banana: qual o diferencial dessa IA?
O Nano-Banana se destaca das inteligências artificiais generativas pela sua consistência na criação e edição de imagens, evitando variações indesejadas de traços visuais. A ferramenta permite a edição de somente uma parte da imagem, mantendo o restante inalterado.
Além disso, o Nano-Banana consegue carregar resultados em segundos, tanto na geração de imagens do zero, quanto na edição de fotos. Traz enquanto diferencial a precisão em tarefas como mudanças de fundo, preenchimento facial e ajustes tridimensionais.
Usuários também apontaram em fóruns e nas redes sociais que o Nano-Banana em comparação a IAs como o MidJourney e o DALL-E entrega resultados mais realistas que podem ser utilizados em campanhas publicitárias e edições de produtos.
A ferramenta permite a criação de figuras originais e ultrarrealistas, mesclando diferentes elementos em uma mesma cena. Também possibilita a edição em fotos existentes para alterar cenários, roupas, cores e remover objetos ou pessoas indesejadas de forma consistente por meio de prompts em texto.
Como usar o Nano-Banana?
Disponibilizado gratuitamente, vaja o passo a passo de como usar o Nano-Banana:
- Acesse o Google IA Studio (aistudio.google.com) e escreva o prompt desejado no campo principal. Confirme no botão “Run”.
- Veja a criação na tela e clique no ícone de download para baixar a imagem para o seu dispositivo
- Clique no ícone de “+” para adicionar imagens do seu dispositivo e realizar edições nelas
- Escreva o comando desejado e confira o resultado na tela
- Clique nas setas do menu superior para comparação das imagens geradas em relação à original.
Para gerar imagens com melhor qualidade, a recomendação é escrever prompts detalhados. Quanto mais informações forem incluídas, mais próximo o resultado sairá conforme o esperado.
Deve-se descrever com clareza o personagem desejado, o cenário em que ele está, o tipo de iluminação, as cores predominantes e o estilo gráfico desejado. Também vale indicar a ação realizada pelo personagem para ajudar a IA a entender qual imagem deve gerar.