Nano-Banana: saiba tudo sobre a mais nova IA do Google

Nova inteligência artificial generativa do Google é intitulada de "Nano-Banana". Saiba qual é o seu diferencial. / Crédito: Reprodução/Pexels: Aleksandar Pasaric

Conhecido como “Nano-Banana”, o Gemini 2.5 Flash Image, novo modelo de inteligência artificial generativa, já está disponível nas modalidades gratuitas e pagas. Lançado no final de agosto, a ferramenta pode ser acessada no Gemini, Google AI Studio e Vertex AI, como um criador e editor de imagens capaz de disputar com o Photoshop.

A seguir, veja quais são as novidades do Nano-Banana e aprenda como usar. Nano-Banana: como surgiu a nova IA? Sem anúncios ou eventos oficiais, o Nano-Banana apareceu aos usuários na plataforma LMArena.ai, onde os usuários puderam testar a ferramenta no “Modo de Batalha”. No recurso, duas imagens são criadas a partir do mesmo comando para o público escolher a melhor sem saber qual foi o modelo responsável pelo resultado. Devido a esse aparecimento repentino, os usuários se movimentaram para descobrir quem estava por trás da tecnologia, confirmando que o Nano-Banana pertence ao Google.