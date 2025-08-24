Super Nintendo completa 35 anos: veja história e vote no melhor jogo

A partir de 1993, o Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter produção oficial do Super Nintendo, por meio da Playtronic / Crédito: Reprodução/Reddit @fuhglarix

Em 2025, o videogame Super Nintendo completa 35 anos desde seu primeiro lançamento, no Japão. É a oportunidade para os fãs do console que querem rebobinar os tempos de SNES, como é abreviado o nome do jogo. Veja a seguir como surgiu o Super Nintendo e relembre jogos clássicos. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp 35 anos do Super Nintendo: como surgiu o console? No fim da década de 1980, a Nintendo aproveitava o sucesso do Nintendo Entertainment System (NES), conhecido no Brasil como Nintendinho. O console ajudou a recuperar a indústria de videogames após uma crise em 1983.

Para manter liderança no mercado, a Nintendo buscou por inovação e o resultado disso foi o Super Nintendo Entertainment System (SNES), lançado no Japão com o nome de Super Famicom em 21 de novembro de 1990. Em 23 de agosto do ano seguinte, há 34 anos, o console chegou à América do Norte. Alcançou outros países em 1992, incluindo a União Europeia, e só aterrissou no Brasil em 30 de agosto de 1993. Leia mais Enquete: quais os melhores jogos de videogame da história? Veja votação Sobre o assunto Enquete: quais os melhores jogos de videogame da história? Veja votação O videogame apresentava capacidades gráficas e sonoras que, para a época, eram consideradas avançadas. Foi bem recebido pela crítica e pelo público, se tornando o console de 16-bit mais vendido.

Isso tudo tendo sido lançado relativamente tardiamente em comparação a outros consoles da quarta geração de videogames, além da competição acirrada com o Genesis, ou Mega Drive, da empresa Sega. O sucesso do Super Nintendo foi tão grande que até a própria fundadora se apropria da nostalgia em torno do produto. Em abril último, a empresa recriou um comercial dos anos 90 estrelado pelo ator Paul Rudd para divulgar o novo Switch 2, lançado dois meses depois, em 5 de junho. Clique aqui para assistir à nova versão do comercial. Assista abaixo ou clique aqui para ver a versão antiga:



35 anos do Super Nintendo: sucesso no Brasil A empresa nacional Playtronic, uma joint venture entre Gradiente e Estrela, foi a responsável por trazer o SNES para o solo brasileiro, em 1993. O Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter produção oficial do console. Naquela época, o cenário nacional de videogames era dominado pelas locadoras. A possibilidade de alugar um console e alguns cartuchos de jogos, apesar do preço, estabeleceu o SNES como um fenômeno dos anos 1990.

Um dos cartuchos que marcaram os jogadores brasileiros foi o do jogo de futebol "International Superstar Soccer Deluxe". O clássico predominou no País no período e chegou a ganhar versões piratas com times e narradores adaptados à realidade do futebol nacional. O SNES foi responsável por introduzir os botões superiores "L" e "R", algo inédito na época que virou padrão e influenciou os consoles posteriores Crédito: Reprodução/Domínio público/Evan-Amos/Wikipedia 35 anos do Super Nintendo: 5 curiosidades do console No fim da década de 1980, antes do lançamento do Super Nintendo, o engenheiro Ken Kutaragi, que trabalhava para a Sony, chegou a um acordo com a Nintendo para projetar o chip de som do console sem notificar seus supervisores, que ficaram furiosos ao descobrir o projeto;


