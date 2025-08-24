Super Nintendo completa 35 anos: veja história e vote no melhor jogo

Super Nintendo completa 35 anos: veja história e vote no melhor jogoO marco de 35 anos do SNES é a oportunidade para os fãs do console que querem rebobinar os tempos de cartuchos, Super Mario World e carcaças amareladas
Em 2025, o videogame Super Nintendo completa 35 anos desde seu primeiro lançamento, no Japão. É a oportunidade para os fãs do console que querem rebobinar os tempos de SNES, como é abreviado o nome do jogo. Veja a seguir como surgiu o Super Nintendo e relembre jogos clássicos.
35 anos do Super Nintendo: como surgiu o console?
No fim da década de 1980, a Nintendo aproveitava o sucesso do Nintendo Entertainment System (NES), conhecido no Brasil como Nintendinho. O console ajudou a recuperar a indústria de videogames após uma crise em 1983.
Para manter liderança no mercado, a Nintendo buscou por inovação e o resultado disso foi o Super Nintendo Entertainment System (SNES), lançado no Japão com o nome de Super Famicom em 21 de novembro de 1990.
Em 23 de agosto do ano seguinte, há 34 anos, o console chegou à América do Norte. Alcançou outros países em 1992, incluindo a União Europeia, e só aterrissou no Brasil em 30 de agosto de 1993.
O videogame apresentava capacidades gráficas e sonoras que, para a época, eram consideradas avançadas. Foi bem recebido pela crítica e pelo público, se tornando o console de 16-bit mais vendido.
Isso tudo tendo sido lançado relativamente tardiamente em comparação a outros consoles da quarta geração de videogames, além da competição acirrada com o Genesis, ou Mega Drive, da empresa Sega.
O sucesso do Super Nintendo foi tão grande que até a própria fundadora se apropria da nostalgia em torno do produto. Em abril último, a empresa recriou um comercial dos anos 90 estrelado pelo ator Paul Rudd para divulgar o novo Switch 2, lançado dois meses depois, em 5 de junho.
Clique aqui para assistir à nova versão do comercial. Assista abaixo ou clique aqui para ver a versão antiga:
35 anos do Super Nintendo: sucesso no Brasil
A empresa nacional Playtronic, uma joint venture entre Gradiente e Estrela, foi a responsável por trazer o SNES para o solo brasileiro, em 1993. O Brasil foi o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter produção oficial do console.
Naquela época, o cenário nacional de videogames era dominado pelas locadoras. A possibilidade de alugar um console e alguns cartuchos de jogos, apesar do preço, estabeleceu o SNES como um fenômeno dos anos 1990.
Um dos cartuchos que marcaram os jogadores brasileiros foi o do jogo de futebol “International Superstar Soccer Deluxe”. O clássico predominou no País no período e chegou a ganhar versões piratas com times e narradores adaptados à realidade do futebol nacional.
35 anos do Super Nintendo: 5 curiosidades do console
- No fim da década de 1980, antes do lançamento do Super Nintendo, o engenheiro Ken Kutaragi, que trabalhava para a Sony, chegou a um acordo com a Nintendo para projetar o chip de som do console sem notificar seus supervisores, que ficaram furiosos ao descobrir o projeto;
- O primeiro lote de Super Nintendo, em 1990, era composto por 300 mil unidades e foi vendido em poucas horas. O lançamento ocorreu numa quarta-feira e, devido ao impacto comercial do lançamento, o governo japonês solicitou que empresas de videogames priorizassem os fins de semana para lançamentos a partir de então;
- A rivalidade entre a Nintendo e a Sega entre os anos 1980 e 1990 é descrita como uma das mais notáveis na história dos videogames. O jogo “Donkey Kong Country” é tido como o responsável por ajudar a estabelecer a predominância do Super Nintendo no mercado;
- A carcaça de algumas versões mais antigas do Super Nintendo continha acrilonitrila butadieno estireno em sua composição, um composto suscetível a oxidação com a exposição ao ar. Isso fez com que os consoles ficassem amarelados rapidamente, algo que marcou a memória dos jogadores e das jogadoras em todo o mundo;
- O joystick do SNES foi o responsável por introduzir ao universo dos videogames os botões superiores “L” e “R” (left e right, ou esquerda e direita), algo inédito na época. O design acabou se tornando padrão e influenciou os controles lançados depois, incluindo os de PlayStation e Xbox.
35 anos do Super Nintendo: relembre jogos clássicos e vote na Enquete O POVO
Ao todo, 1.757 jogos foram oficialmente lançados para o Super Nintendo, somando lançamentos ao redor do mundo.
Muitos dos jogos de SNES foram listados entre os melhores videogames de todos os tempos, como “Super Mario World”, “The Legend of Zelda: A Link to the Past”, “Final Fantasy VI”, “Donkey Kong Country”, “EarthBound”, “Super Metroid”, e “Yoshi’s Island”, entre outros.
Para os jogadores e as jogadoras com saudade do Super Nintendo, qual era seu jogo favorito do console? Vote na Enquete O POVO: