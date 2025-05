Com iPhone 16 no topo, veja os celulares mais vendidos em 2025 até agora

O iPhone 16 lidera o ranking global de vendas em 2025 e consolida a Apple no topo do mercado, superando rivais como Samsung e Xiaomi; confira

Em um mercado competitivo e em constante transformação, a Apple conseguiu mais uma vez virar o jogo. O iPhone 16 foi o smartphone mais vendido do mundo no primeiro trimestre de 2025, superando rivais como Samsung e Xiaomi , e liderando com folga um setor que parecia próximo da saturação.

A informação foi revelada em um relatório da Counterpoint Research, citado por sites como o 9to5Mac e o Seeking Alpha, que destacam o domínio absoluto da Apple no ranking global de vendas no primeiro trimestre de 2025.

Segundo os dados, o iPhone 16 ocupou o primeiro lugar em vendas globais, à frente de modelos concorrentes da linha Galaxy S25, da Samsung, e de dispositivos da Xiaomi.

iPhone 16 é o celular mais vendido de 2025: estratégia, preço e popularidade



O desempenho do iPhone 16 surpreendeu analistas por diversos motivos. Primeiro, pela recepção inicialmente morna ao modelo, lançado no final de 2024, que trouxe mudanças sutis no design e melhorias incrementais na câmera e no chip A18.

