O que acontece com o perfil nas redes sociais após a morte do usuário?

Com a crescente presença digital das pessoas, surge uma dúvida comum: o que acontece com os perfis em redes sociais quando o usuário morre? A resposta varia conforme a plataforma, mas envolve desde memorialização até exclusão da conta. Enquanto empresas como Meta, Google e LinkedIn oferecem recursos para lidar com o legado digital, outras ainda não têm políticas claras. No Brasil, a ausência de legislação específica sobre herança digital também gera insegurança jurídica entre familiares e herdeiros.

Facebook e Instagram permitem memorialização de contas após a morte do usuário O Facebook oferece a opção de transformar um perfil em memorial. Para isso, é necessário que um familiar ou amigo envie uma solicitação com a certidão de óbito. A conta passa a exibir a mensagem "Em memória de" e permanece visível conforme as configurações de privacidade anteriores. A plataforma também permite que o usuário, ainda em vida, designe um "contato herdeiro" com permissões limitadas, como fixar posts e atualizar a foto de perfil. O Instagram, que também pertence à Meta, adota um modelo semelhante. Após comprovação do falecimento, o perfil pode ser memorializado, preservando fotos e vídeos sem permitir novas postagens.

Destino digital após a morte: Twitter (X) e outras redes optam por exclusão definitiva O X (antigo Twitter) não permite a transformação de perfis em memorial. Familiares imediatos ou representantes legais podem solicitar a exclusão da conta mediante envio de documentos, como certidão de óbito e identificação. Além disso, contas inativas por mais de seis meses estão sujeitas à exclusão automática pela plataforma.

Plataformas como TikTok e Snapchat ainda não possuem políticas claras sobre o que fazer com contas de usuários falecidos. Na maioria dos casos, a família pode entrar em contato com o suporte e solicitar a remoção mediante comprovação do óbito. No WhatsApp, a exclusão ocorre automaticamente após um período de inatividade, mas não há mecanismos para memorializar contas.

Destino digital após a morte: Google oferece gerenciamento automático de contas inativas O Google disponibiliza uma ferramenta chamada “Gerenciador de Conta Inativa”. Nela, o usuário define ações a serem tomadas após um período de inatividade, como enviar dados a contatos confiáveis ou excluir a conta. É possível escolher até 10 pessoas que receberão acesso a determinados dados ou informações específicas. Caso nenhuma medida seja configurada, a conta pode ser encerrada após 18 meses de inatividade. LinkedIn também permite transformar perfil em memorial após a morte do usuário No LinkedIn, o processo é semelhante ao do Facebook. Um representante legal ou familiar pode solicitar a transformação do perfil em memorial, enviando a certidão de óbito e documentos que comprovem a relação com o falecido.