Artigo: IA nos liberta ou aprisiona?

A inteligência artificial está por toda parte. Como sociedade, celebramos cada novo avanço, desde os Oscars de 2025 com premiações para filmes que usaram IA generativa até a recente aprovação do Marco Regulatório da Inteligência Artificial pelo Congresso Nacional. Mas em meio a todo este entusiasmo, uma pergunta crucial tem sido negligenciada: o que estamos realmente fazendo com o tempo que a IA supostamente nos devolve?

Enquanto empresas de tecnologia prometem que seus algoritmos liberarão nossa criatividade e ampliarão nosso potencial humano, o que vemos na prática é mais perturbador. Recém-divulgada, uma pesquisa da Harvard Business Review revelou que 36% dos gerentes desperdiçam mais da metade do tempo economizado com IA. Não é um fenômeno isolado: 83% dos funcionários que ganham tempo com essas ferramentas perdem pelo menos um quarto dele em atividades que agregam pouco valor.

Estou convencido de que o verdadeiro problema não é a tecnologia em si, mas nossa relação com o trabalho. A promessa da automação nunca foi apenas sobre fazer mais, mas sobre fazer diferente e melhor. No entanto, ao invés de usarmos o tempo economizado para pensar, criar e inovar, simplesmente o preenchemos com mais tarefas operacionais.

Não é só ferramenta, é cultura



O que muitos não sabem é que, embora algumas funções possam ser extintas, outras surgem. O Relatório sobre o Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, projeta que, nos próximos cinco anos, a IA criará 170 milhões de empregos globalmente, enquanto 92 milhões de postos de trabalho poderão ser extintos, resultando em um saldo positivo de 78 milhões de novas vagas.

Nos escritórios brasileiros, testemunho diariamente a mesma tendência: adotamos ChatGPT, Midjourney e outras ferramentas com entusiasmo, mas as utilizamos para fazer "mais do mesmo" em menos tempo. O resultado? Executivos mais exaustos, equipes sobrecarregadas e inovação estagnada.