ChatGPT: OpenAI aposentará modelo GPT-4 este mês; entenda

A mudança foi informada nas notas de atualização do sistema . Segundo a OpenAI, o GPT-4 será substituído pelo GPT-4o, mais recente, a partir de 1º de maio . De acordo com a empresa, o GPT-4o "supera, de maneira consistente, o GPT-4 em escrita, criação de código, STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), e mais".

O modelo GPT-4, do ChatGPT, será "aposentado" ao fim deste mês. O anúncio foi feito na última quinta-feira, 10, pela OpenAI, desenvolvedora do sistema de inteligência artificial.

O GPT-4 seguirá disponível, para desenvolvedores, na API do ChatGPT . O modelo será retirado de circulação apenas na versão web, para usuários finais, do ChatGPT.

A OpenAI pontuou ainda que atualizações recentes aprimoraram o desempenho do GPT-4o em cumprimento de instruções, conversação, e resolução de problemas. Isso faz dele, nas palavras da empresa, o "sucessor natural" do GPT-4.

Usando o exemplo anterior, um modelo pode ser desenvolvido para avaliar, antes de responder, se o usuário tem conhecimento técnico sobre câmeras ou se é leigo, e, treinado apenas com o material técnico sobre gravação audiovisual. Deste modo, o robô poderia oferecer respostas mais simplificadas ou mais complexas, dependendo do contexto.

Um modelo menos avançado poderia não ter sido criado com esta capacidade de avaliar o grau de conhecimento do usuário. Por isso, ele possivelmente ofereceria, com frequência, respostas que seriam técnicas demais para um usuário leigo, e simples demais para um usuário avançado.

A habilidade é chamada "reasoning" ("racionalização", em tradução livre). Ela está presente como uma configuração na interface do próprio ChatGPT e permite ao usuário visualizar, em tempo real, o fluxo de "pensamento" do robô até chegar à resposta final.

O GPT-4o, por sua vez, não traz avanços significativos nos tipos ou quantidade de conteúdo que consegue interpretar. A grande mudança do modelo, que foi anunciado em maio de 2024, é na capacidade de "refletir" mais profundamente antes de retornar os questionamentos do usuário.

O GPT-4 também conseguia receber cerca de oito vezes mais informações, em uma única mensagem do usuário, e processar estes dados corretamente. São 32.000 tokens por mensagem, contra 4.096 do GPT-3.5. Cada token equivale, aproximadamente, a algo entre 1,2 e 1,5 palavra.

Mudança no ChatGPT não será percebida pela maioria dos usuários

Foto: Bemfica de Oliva/Dall-E/Imagine.art/Hotpot/Gencraft/Shutterstock/Creative Fabrica/DeepAI ChatGPT foi questionado sobre como se enxergaria se tivesse uma forma física; a resposta dada foi usada como prompt para IAs generativas de imagem, e estes foram os resultados obtidos

Para a maior parte das pessoas, no entanto, a "aposentadoria" do GPT-4 não será notada. Atualmente, o modelo padrão do ChatGPT já é o GPT-4o. Ao atingir determinados limites de uso — que não são informados publicamente pela OpenAI —, a versão gratuita do robô passa a usar uma versão simplificada, chamada de GPT-4o Mini.

Usuários do ChatGPT Plus e do ChatGPT Pro têm acesso a ambos os modelos e ao GPT-4.5, versão mais recente do GPT-4, lançada em fevereiro deste ano. A partir de 1º de maio, no entanto, o modelo não estará mais disponível na interface web. Para acessar o GPT-4.5, será necessário usar a API do ChatGPT, ferramenta para desenvolvedores que permite aplicar o modelo em bases de dados específicas.

Mais notícias de Tecnologia