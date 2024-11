Estrela do OnlyFans ironiza campeão do mundo com Argentina ao negar affair

Uma publicação compartilhada por María Emilia (@emiliafferrero)

Campeão com Argentina

Apesar de novo, o argentino já colecionou feitos memoráveis na carreira. Julián, por exemplo, conquistou o mundo duas vezes com apenas 23 anos. No dia 22 de dezembro de 2023, o atacante brilhou na goleada do Manchester City sobre o Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa.

O maior feito da carreira, contudo, veio praticamente um ano antes disso. No dia 18 de dezembro de 2022, Julián ganhou a Copa do Mundo no Catar com a Argentina. Alvaréz ainda sagrou-se como a grande revelação da competição e do futebol argentino.

Mia Khalifa

Nascida no Líbano, mas residente nos Estados Unidos desde a infância, Khalifa tinha 21 anos quando explodiu na indústria pornográfica. Ela se tornou um dos maiores nomes à época – e segue entre buscados até os tempos atuais, apesar de não figurar nem no ramo e nem em registros há mais de uma década.

Mia, aliás, se tornou ativista contra a indústria pornográfica e alerta mulheres sobre consequências e lutas para garantir direitos sobre a própria imagem. A atriz sofreu inúmeras ameaças de morte nos poucos meses que atuou no ramo.

A atriz cria uma separação distinta da carreira anterior com a participação no OnlyFans – plataforma de conteúdos adultos. No novo ramo, contudo, Mia pode gerir seu conteúdo digital com distintos parâmetros e limites de público. Supostamente, Khalifa ganha algo em torno de US$ 6,2 milhões por mês na rede social.

“Eu não faço nudez além do que já fiz em uma revista de moda, que é como uma camisa transparente ou algo assim. Então, eu me sinto segura, e o público que cultivei nessa plataforma sabe o que esperar,” explicou Khalifa ao The New York Times.

