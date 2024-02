MSN Voltou? Conheça o "Escargot", versão independente do chat

MSN Escargot é uma versão não oficial do chat que foi criada por fãs. Confira a seguir como funciona e saiba se é seguro utilizar

No vídeo publicado, a influenciadora viralizou ao resgatar o famoso MSN, incluindo os tradicionais “winks” (figurinhas animadas), emogis e status. Ela ainda conseguiu usar a ferramenta de “chamar a atenção” de outro usuário na aba de conversa, fazendo a tela tremer.

No entanto, o software de bate-papo Windows Live Messenger que a jovem mostra é na verdade o MSN Escargot, uma versão não oficial do aplicativo . O MSN Messenger foi descontinuado pela Microsoft em 2014.

Ela acessou sua conta antiga e mostrou as diversas funcionalidades e semelhanças do software não oficial com a versão original conhecida pelos usuários.

O vídeo já conta com quase 1,5 milhões de visualizações e diversas respostas de usuários surpresos levaram a jovem a postar um outro vídeo ensinando a baixar a versão do bate-papo.

O software foi feito com engenharia reversa, destrinchando os códigos do programa original. Ele consegue replicar com a maior fidelidade possível os recursos antigos, animações, interface e até avisos sonoros.

MSN Escargot é seguro?

O MSN Escargot não é uma ferramenta oficial, portanto, para utilizá-lo em 2024, é preciso instalar o programa disponibilizado pela Escargot e, em seguida, um patch que redireciona o usuário para um novo servidor.



De acordo com o portal TechTudo, nenhum malware relacionado ao aplicativo foi encontrado, mas não é possível garantir que ele seja totalmente seguro.

Antes de instalá-lo é importante ter um antivírus ativo e atualizado além de tomar cuidado com uso de senhas já que não se sabe se o chat é monitorado por terceiros.