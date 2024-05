ICQ: por que acabou após 28 anos e conheça as alternativas ao app

Uma das plataformas online mais antigas e ainda em funcionamento vai oficialmente fechar suas portas após 28 anos. O ICQ, um dos primeiros serviços de mensagens instantâneas que já foi popular, anunciou que seria encerrado no dia 26 de junho.

“O ICQ deixará de funcionar a partir de 26 de junho”, diz uma mensagem no ICQ.com. "Você pode conversar com amigos no VK Messenger e com colegas no VK WorkSpace."

