Orkut era lançado há exatos 20 anos; relembre curiosidades da rede social

Que saudade! Há exatos 20 anos, nascia uma das primeiras redes sociais da internet: o Orkut.com . Comunidades, grupos, nomes diferentes e a possibilidade de conectar pessoas em diferentes lugares tornou a rede social uma das mais populares do mundo com mais de 300 milhões de usuários.

O Orkut foi criado em 24 de janeiro de 2004 pelo engenheiro de softwares Orkut Büyükkökten Crédito: Reprodução

A rede social deu aos seus usuários a ideia de pertencimento, diversão e humor pouco usados no meio digital à época. Como define o criador, a rede “reuniu muitas vozes diversas de todo o mundo em um só lugar”.

Após sucesso no Brasil, Orkut foi desativado em 2014

Hoje, adultos guardam a memória do início da tecnologia na sua rotina, de grupos e de amizades virtuais, e outras peculiaridades que prosseguem nas outras redes sociais como Instagram, Twitter e Facebook. Fora do ar desde 2014, quem entra no link Orkut.com se depara com uma carta feita por Orkut Büyükkökten que deixa muitos internautas emocionados.

“Trabalhamos muito para tornar o orkut.com uma comunidade onde o ódio e a desinformação não fossem tolerados. O mundo precisa de bondade agora mais do que nunca. Há tanto ódio online hoje em dia, e nossas opções para encontrar e construir conexões reais são poucas e raras”, diz o anúncio em uma página azul, assinada pelo engenheiro.

Para a alegria dos fãs da rede, Orkut Büyükkökten afirma, ainda na carta, que é um otimista e que está trabalhando em algo novo. “Acredito no poder da conexão para mudar o mundo. Acredito que o mundo é um lugar melhor quando nos conhecemos um pouco mais. É por isso que criei a primeira rede social do mundo e é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!”.