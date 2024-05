WhatsApp verde? App muda cor para alguns usuários e gera polêmica

Além disso, agora também tem filtros, logo abaixo da logomarca do aplicativo, que têm como objetivo facilitarem o usuário a achar as conversas, como botões de "Todas", "Não lidas" e "Grupos".

O app de mensagens apresentou modificações diferente nos sistemas Android e iOS. No Android, ele inverteu as cores, pois antes era verde com detalhes brancos, e atualmente é branco com detalhes verdes.

Já no iOS, o tom do aplicativo sempre foi azul, tanto as notificações, como botões e balões, e agora mudou para a cor verde em vários celulares.

WhatsApp verde: reação dos internautas

As mudanças foram tema de debate no X (antigo twitter), principalmente na última semana, quando as modificações começaram a ser notadas. Muitas pessoas reclamaram do novo visual e outras aprovaram.