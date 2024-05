Governo lança serviço de abertura de empresas pelo WhatsApp no Ceará

Ceará é o primeiro estado a contar com serviços desse tipo no Brasil

O Ceará é o primeiro estado a contar com serviços desse tipo no Brasil, com apoio da Junta Comercial do Estado do Ceará ( Jucec ). A expectativa é que o acesso para abrir empresas no Estado, cujo tempo varia entre 3 a 5 minutos pela internet, seja facilitado com WhatsApp, conforme anunciado pelo governo.

Para facilitar a abertura de empresas no Ceará, o serviço “ Empresas Mais Simples : Abre no Zap” foi lançado nesta terça-feira, 23, pelo Governo do Estado para formalizar novos negócios pelo aplicativo do WhatsApp . A medida deve facilitar os processos burocráticos envolvidos neste processo e, assim, fomentar empregos.

“Nós hoje temos no Estado do Ceará, uma pessoa consegue abrir o seu negócio em cerca de 3 minutos, mas agora vai poder facilitar o acesso dessas pessoas, que é a possibilidade de elas abrirem a sua empresa pelo WhatsApp", anunciou o governador Elmano de Freitas (PT) na reunião do Fórum Estadual de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Estado do Ceará, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

"Nós vamos, com isso, garantir que pessoas do Ceará inteiro – jovens, homens, mulheres – possam, no seu celular, abrir o seu negócio e já ter alvará de funcionamento do corpo de bombeiros, já ter a certidão da sua empresa, ter o seu CNPJ”, acrescentou na ocasião.

O governador espera, ainda, que o serviço fomente os empregos no Ceará, tendo em vista que cerca de 1 milhão de empresas no Estado são voltadas a pequenos negócios, englobando a maior parte dos postos de trabalho. Algo que poderá ser potencializado com a possibilidade de abertura de novas empresas pelo WhatsApp.