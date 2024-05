Uma história chocante foi promovida na “primeira página” ou feed principal do X através do Grok: “Irã ataca Tel Aviv com mísseis pesados”, dizia a manchete.

Porém, mesmo com seu lançamento em diversos países, seus desenvolvedores afirmam que ele "tem uma isenção de responsabilidade, podendo cometer erros" e algumas dessas falhas já foram notadas por usuários que decidiram explorar a ferramenta. Veja a seguir as falhas de Grok, a IA do X.

Os resumos de notícias de IA do Grok substituirão a seção de tendências do X para usuários pagantes. Ele funciona criando manchetes e explicações de um parágrafo sobre as últimas notícias, usando os tweets mais recentes no X.

Este seria certamente um desenvolvimento noticioso mundial preocupante. No início daquela semana, Israel conduziu um ataque aéreo à embaixada do Irã na Síria, matando dois generais e outros oficiais. A retaliação do Irã parecia uma ocorrência plausível.

Porém, havia um grande problema: o Irã não atacou Israel, a manchete era falsa. Ainda mais preocupante, a manchete falsa foi aparentemente gerada pelo próprio chatbot oficial de IA do X, Grok, e depois promovida pelo produto de notícias de tendência do X, Explore, no primeiro dia de uma versão atualizada do recurso.

Grok: notícia falsa sobre vandalismo de jogador da NBA

O bot IA confundiu uma péssima atuação de Klay Thompson, do Golden State Warriors, na NBA, com um ataque sucedido de vandalismo.

Com o Grok juntando informações compartilhadas por usuários do X em tempo real, o nome de Klay Thompson foi posto ao lado de casa e tijoladas. A manchete feita pela ferramenta e compartilhada pelos usuários foi de que:

"Em uma reviravolta bizarra, o astro da NBA Klay Thompson foi acusado de vandalizar várias casas com tijolos em Sacramento. As autoridades estão investigando as alegações depois que vários indivíduos relataram que suas casas foram danificadas, com janelas quebradas por tijolos. O motivo por trás do alegado vandalismo permanece obscuro."