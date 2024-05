Musk x Moraes: o que se sabe sobre a eventual suspensão do X no Brasil

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e Elon Musk, dono da plataforma X, do Twitter Crédito: Rosinei Coutinho/SCO/STF e Sergei GAPON / AFP

No último dia 8 de abril, usuários do X, antigo Twitter, movimentaram a rede social em torno da eventual extinção da plataforma no Brasil. O imbróglio teve início após o proprietário da plataforma, Elon Musk, sugerir que os internautas utilizassem um recurso chamado rede privada virtual (VPN), para ter acesso ao aplicativo caso ele seja derrubado por decisões judiciais. Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A ferramenta VPN permite que um usuário navegue por páginas da internet sem que o provedor de acesso consiga identificar o país de onde a conexão está sendo feita.

Dessa forma, se o antigo Twitter for bloqueado no Brasil e, consequentemente, ter o acesso barrado por operadoras brasileiras, os usuários poderão entrar no X por meio da VPN. Musk ataca Moraes O proprietário da plataforma publicou, no início do mês, uma série de postagens contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, cujas medidas judiciais podem resultar na proibição do X no Brasil. O dono da rede social defende a renúncia e o impeachment de Moraes sob a justificativa de que as exigências impostas pelo magistrado à plataforma “violam a legislação brasileira”.

A conduta de Musk motivou a decisão de Moraes em incluí-lo no inquérito das milícias digitais e abrir uma investigação para apurar as condutas do bilionário no possível cometimento de delitos como obstrução e Justiça ou incitação ao crime. O que pode acontecer se o X for extinto do Brasil? Após a instauração do embate entre Musk e Moraes, a possibilidade do X ser suspenso do Brasil cresce em caso de desobediência das determinações impostas pelo magistrado. No dia 6 de abril, o bilionário anunciou que estava retirando todas as restrições de contas na plataforma impostas pelo Judiciário brasileiro. Isso não aconteceu até a publicação desta matéria. O nicho dos perfis bloqueados por medidas judiciais é composto por influenciadores e expoentes do bolsonarismo que foram suspensos da plataforma, como o empresário Luciano Hang, dono da Havan; o blogueiro Allan dos Santos, e Daniel Silveira, ex-deputado. O dono do X afirma que as “multas pesadas” determinadas pelo ministro estão fazendo a rede social perder receitas no Brasil. Por esta razão, Musk ameaça fechar o escritório do X no país. Twitter Files Brazil Por trás da polêmica entre Moraes e Musk está uma série de e-mails divulgados pelo jornalista norte-americano, Michael Shellenberger. A leva de informações foi intitulada “Twitter Files Brazil” e contém mensagens trocadas entre funcionários do antigo Twitter entre os anos de 2020 e 2022.