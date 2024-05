Letras do teclado: entenda a nova trend e como surgiu

Usuários comentam a "trend do teclado" no X (antigo Twitter) Crédito: Chris Delmas/AFP

Internautas se depararam com uma nova trend no X (antigo Twitter) nos últimos dias: o uso letras do teclado para enviar mensagens em códigos. A tendência pede ao usuário que olhe entre duas letras para descobrir a mensagem, e tem dividido opiniões na rede social. Enquanto alguns alegam que a trend já saturou, outros seguem engajando o conteúdo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os internautas já entraram na brincadeira relembrando frases de apresentadores de TV e figuras históricas do Brasil. Até as marcas entraram na trend como forma de incentivar o consumo e o engajamento.

Trend das letras do teclado: como surgiu Segundo o portal estadunidense USA Today, a “trend do teclado” surgiu em 2021, nos Estados Unidos, em uma plataforma chamada 4Chan. Diferente do X, nesta rede os comentários são ocultos. A primeira vez que a tendência apareceu fazia referência a uma personagem da série de anime japonesa “K-ON”. A recomendação era: “olhe entre as letras T e O do seu teclado”. A junção das letras “YUI” formava o nome da personagem do anime. Trend das letras do teclado: veja exemplos