WhatsApp pode agora fixar mensagem em chats; veja como

O WhatsApp anunciou uma nova função, agora é possível fixar uma mensagem no topo da conversa. A atualização permite ainda que sejam fixadas imagens, enquetes, emojis e outros. Os conteúdos fixados podem ter durações de 24 horas, 7 dias ou 30 dias.

“Em vez de repetir datas, horários e locais de reuniões, agora você pode fixar as coisas que importam no topo do seu bate-papo para que todos possam encontrá-los”, diz o comunicado da empresa.

