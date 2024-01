WhatsApp lança função de mensagem de áudio com visualização única

WhatsApp: como enviar áudio com reprodução única

Com a nova ferramenta já disponível, a utilização da função de mensagem de áudio temporário poderá ser usada através destes passos:

Inicie uma conversa no WhatsApp; Deslize para cima o ícone do microfone para travá-lo; Toque no ícone com o número 1 para ativar a reprodução única; Registre a mensagem de voz e envie para o contato.

Inteligência Artificial do Google: o que muda na busca e como usar; VEJA

WhatsApp: modo temporário

Com as opções de áudio, foto e vídeo, o WhatsApp disponibilizou a função "temporária" com o intuito de auxiliar os usuários no envio de arquivos que podem conter dados sensíveis, como informações pessoais, por exemplo, um número de cartão de crédito.

Ainda nesta vertente, a plataforma estuda expandir seus meios de proteção ou facilidade ao usuário. A empresa de propriedade da Meta está testando um recurso chamado 'Grupos Expirados'.

NameDrop: polícia dos EUA recomenda desativar função do iPhone; SAIBA MAIS

Será um grupo temporário e, assim como as mensagens que expiram, o administrador poderá definir uma data, e o grupo desaparecerá do aplicativo mensageiro, informou o WABetaInfo, blog da comunidade do WhatsApp.