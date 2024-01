Sobreviventes do ataque do Hamas em Israel querem contar o massacre com mensagens de WhatsApp

"As pessoas documentaram seus últimos momentos, enviaram selfies antes de serem assassinadas", explica Yaniv Hegyi, ex-secretário-geral deste kibutz, a segunda comunidade mais afetada de Israel, onde 80 pessoas, de uma população de 1.100, morreram nas mãos dos combatentes do movimento islamista palestino em 7 de outubro.

Fotos, vídeos, mensagens de texto... Os sobreviventes do kibutz Beeri em Israel recuperam os últimos e angustiantes envios de WhatsApp por seus familiares durante o sangrento ataque do Hamas, a fim de preservar provas digitais do massacre.

"Há gritos em árabe e muitos tiros, venham rápido, eu imploro", diz uma dessas mensagens, acompanhada de emojis.

Segundo as autoridades, cerca de 1.200 pessoas, na maioria civis, morreram no ataque do Hamas, o mais sangrento desde a criação do Estado de Israel em 1948. Cerca de 240 pessoas foram sequestradas e levadas para Gaza, das quais 138 ainda estão retidas.

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e bombardeia incessantemente a Faixa de Gaza, deixando mais de 16.200 mortos, na maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamista.

Yaniv Hegyi, com um olhar sério, afirma que quer "lutar para restabelecer a verdade sobre o que aconteceu" no kibutz Beeri.

Hegyi pensa na criação de um mapa interativo para que futuros pesquisadores possam selecionar uma casa e visualizar as mensagens e imagens do que aconteceu lá. Isso lhes permitiria ir ao local e, por exemplo, "se uma menina de 13 anos me enviou uma mensagem de voz dizendo: 'por favor, minha mãe foi assassinada, meu irmão está morto e meu pai está gravemente ferido', [os internautas] poderão ir ao local de onde a chamada de emergência foi feita e ver o que aconteceu com essa família".