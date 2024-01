NameDrop: polícia dos EUA recomenda desativar função do iPhone; entenda

A funcionalidade permite compartilhar uma espécie de cartão de visitas personalizado com telefone e e-mail entre iPhones que se aproximam. Ao desativar o recurso, a ideia é manter seguro o contato de crianças ou idosos, que podem se confundir com a troca de informações.

O Departamento de Polícia dos Estados Unidos compartilha alerta de conscientização sobre a função NameDrop, presente na última atualização do iOS, o sistema operacional do iPhone .

Para a polícia, o perigo da nova ferramenta está justamente no compartilhamento de informações entre menores de idade, especialmente crianças.



O xerife do gabinete do condado de Henry, localizado no Tennessee, publicou um aviso no Facebook, assim como a Divisão de Polícia de Middletown, em Ohio, o Departamento de Polícia de Halifax, na Virgínia, e o Departamento de Village of Mount Pleasant, em Wisconsin.

NameDrop: entenda o recurso da Apple

"Se você tem um iPhone e fez a atualização recente do iOS 17. Eles definiram um recurso chamado AirDrop como ativado por padrão. Isso permite o compartilhamento de informações de contato apenas aproximando seus telefones", diz a mensagem do Xerife no Facebook.

O recurso, que foi anunciado em junho, é customizável e possibilita incluir fotos e diferentes cores aos contatos, no que a Apple chama de "pôster do contato". Para configurar o recurso vá em Contatos e toque em Meu Cartão

Para compartilhar seu contato via NameDrop, os dois telefones devem se aproximar. Em seguida, a pessoa escolhe se quer compartilhar o contato ou apenas receber. O afastamento cancela a operação. É possível ainda simplesmente se afastar do outro telefone, caso alguém queira cancelar a operação após tocar em uma das opções.

NameDrop: como desativar a função?

Caso você queria desativar o NameDrop, vá em Ajustes > Geral > Aidrop.