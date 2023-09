Google Podcasts está com os dias contados; entenda

Com o fim do Google Podcasts, a empresa irá migrar seus usuários e suas ferramentas para o Youtube Music; saiba mais

Após a ação do Google, apenas a Apple irá manter duas plataformas de música e podcast distintas: o Apple Music e o Apple Podcast.

Essa ação é uma resposta à forma como seus principais concorrentes lidam com o mercado: Spotify e Amazon Music consolidaram música e podcast em uma única plataforma.

O Google anunciou, na última terça-feira, 26, que irá descontinuar sua plataforma de podcast , o "Google Podcasts". A decisão foi tomada para unificar e atrair mais assinantes para sua plataforma YouTube Music. A empresa anunciou que o fim do Google Podcasts será em 2024.

Mesmo com o alto número de downloads registrados pelo Google Podcasts, a popularidade do YouTube Music é maior, inclusive para a reprodução de podcasts.

One Chip Challenge: jovem morre após desafio de comer salgadinho picante; CONFIRA

Google Podcasts: declaração da empresa para seus usuários

A Google enviou um comunicado via e-mail relatando que a mudança do Google Podcasts para o YouTube Music ocorrerá no futuro e será uma transição gradual. Por enquanto, os usuários ainda terão acesso ao Google Podcast.

Por fim, a empresa agradeceu aos seus usuários pela confiança na plataforma e informou que trará próximas atualizações sobre a mudança.