Os algoritmos conseguem mesmo adivinhar o que pensamos?

Bem, de fato ainda não existe — como na ficção — uma supermáquina que entra na cabeça de uma pessoa e entrega uma lista completa de ideias e conceitos. No entanto, uma “ameaça” à privacidade do já é amplamente discutida.

Um dos filmes mais influentes às vésperas do “bug do milênio”, mostra como um sistema artificial de inteligência manipula a mente das pessoas e cria a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e os corpos dos indivíduos para produzir energia.

Para Nita Farahany, professora da Universidade Duke (EUA) que se especializou em pesquisar as consequências das novas tecnologias e suas implicações éticas, essa ameaça já é presente hoje e deve ser levada a sério. Mais abaixo, confira o que diz seu estudo ainda nesta matéria.



A iraniana-americana lançou neste ano o livro The Battle for your Brain: Defending the Right to Think Freely in the Age of Neurotechnology ("A Batalha pelo seu Cérebro: Defendendo o Direito de Pensar Livremente na Era da Neurotecnologia", em tradução livre, sem edição brasileira).

Como os algoritmos sabem o que pensamos?



Farahany explica que as defesas da nossa privacidade de pensamento começaram a ser derrubadas sem a necessidade de examinar diretamente o cérebro. Isso foi possível com a vasta quantidade de dados pessoais compartilhada em redes sociais e outros apps, analisada por algoritmos e depois monetizada.

Hoje, as companhias de tecnologia detêm informações importantes sobre nós: quem são nossos amigos, qual conteúdo gera emoção (e, importante, que tipo de emoção), as preferências políticas, em quais produtos clicamos, por onde circulamos ao longo do dia e algumas das transações financeiras.

"Tudo isso está sendo usado por empresas para criar perfis muito precisos sobre quem somos e assim entender nossas preferências e nossos desejos", diz Farahany em entrevista à BBC News Brasil.