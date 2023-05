WhatsApp permitirá edição de mensagens até 15 minutos após o envio; veja como

As edições na mensagem podem ser feitas inúmeras vezes durante o período disponível, mas somente a partir do dispositivo que mandou a mensagem; veja como

O WhatsApp está testando uma nova função que permitirá ao usuário editar uma mensagem já enviada. Os testes já começaram na versão beta do aplicativo para Android e iOS.

De acordo com o site oficial do próprio WhatsApp, com a nova atualização o usuário também terá opções de citar grupos dentro de comunidades e poderá silenciar chamadas de usuários desconhecidos.

Funcionalidade muito aguardada

Uma das ferramentas mais aguardadas pelos utilizadores do aplicativo, a edição de mensagem chegará com algumas ressalvas. O usuário só poderá editar a mensagem até 15 minutos após o seu envio.

Os testes indicam que as edições na mensagem podem ser feitas inúmeras vezes durante o período disponível, mas somente a partir do dispositivo que mandou a mensagem.

Para realizar a mudança na mensagem, o usuário terá de pressionar a palavra escrita e selecionar a opção de “editar".



