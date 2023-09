WhatsApp lança canais no Brasil; saiba tudo sobre a novidade

Saiba como utilizar os Canais do WhatsApp e encontrar as atualizações do jornal O POVO Crédito: Divulgação/WhatsApp

Uma nova forma de receber o conteúdo atualizado de pessoas e organizações foi apresentada pela Meta nesta quarta-feira, 13, e chega a 150 países. Os canais do WhatsApp ficam disponíveis em uma aba separada e oferecem um serviço de transmissão aos seguidores. Saiba a seguir como funciona e como usar o novo recurso. Os administradores podem compartilhar fotos, vídeos, imagens e notas de voz com o público, além de textos e links. Embora sua estrutura lembre uma conversa usual no aplicativo, as atualizações são unilaterais, ou seja, apenas o administrador pode enviá-las. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Para interagir com o canal escolhido, as pessoas recebem a opção de votar em enquetes ou adicionar suas reações às mensagens recebidas.

A atualização deve chegar aos poucos a todos os usuários do aplicativo ao longo dos próximos dias. É possível pedir que o app avise quando a função estiver disponível para você. Saiba como utilizar os canais do WhatsApp, incluindo os do O POVO. O POVO estreia três canais no WhatsApp; saiba como acessar Em parceria com a empresa Meta, responsável pelo WhatsApp, 16 veículos de comunicação brasileiros foram selecionados para o lançamento de canais próprios no aplicativo de mensagens — O POVO foi um deles. A estreia inclui três canais com notícias relacionadas à política cearense, aos acontecimentos do cotidiano e às novidades esportivas. Para encontrá-los, conheça as indicações de cada um no WhatsApp: O POVO | Últimas notícias : Nesse canal, o leitor poderá receber as principais notícias sobre o Ceará, o Brasil e todo o mundo, com a credibilidade e qualidade que são marcas do grupo. Terá também envio de vídeos, fotos e áudios, além de enquete para que o leitor interaja com o conteúdo.

: Nesse canal, o leitor poderá receber as principais notícias sobre o Ceará, o Brasil e todo o mundo, com a credibilidade e qualidade que são marcas do grupo. Terá também envio de vídeos, fotos e áudios, além de enquete para que o leitor interaja com o conteúdo. Esportes O POVO : Disponibilizamos as mais relevantes atualizações do esporte cearense, brasileiro e internacional. Aqui você conta com análises, bastidores, entrevistas e matérias exclusivas por meio de áudios, vídeos, textos, fotos, links e enquetes. Um local para construirmos uma comunidade robusta para e com os leitores, caminhando pela reconhecida confiabilidade do Esportes O POVO .

: Disponibilizamos as mais relevantes atualizações do esporte cearense, brasileiro e internacional. Aqui você conta com análises, bastidores, entrevistas e matérias exclusivas por meio de áudios, vídeos, textos, fotos, links e enquetes. Um local para construirmos uma comunidade robusta para e com os leitores, caminhando pela reconhecida confiabilidade do . Política Ceará - O POVO: Este é mais um espaço para O POVO e seus leitores interagirem sobre política no Ceará e no Brasil, agora mais de perto. Vamos trazer as últimas notícias, com muita informação e as melhores análises. Vamos compartilhar também vídeos, áudios, fotos e realizar enquetes para saber o que você pensa. O que são os canais do WhatsApp? Os canais são ferramentas de transmissão unidirecionais disponíveis para os seguidores interessados em suas temáticas. A estrutura lembra a disponível no Telegram, onde empresas e indivíduos conseguem enviar atualizações para um número ilimitado de membros. As novidades de cada canal serão exibidas em uma aba separada, sem interferências nas conversas e chamadas pessoais.

Figurinhas no WhatsApp Web: como fazer usando versão do desktop; VEJA Como funciona um canal no WhatsApp? Os administradores dos canais compartilham links, mensagens, vídeos, áudios, enquetes e fotos relacionados com as temáticas seguidas pelos usuários interessados. O recurso não funciona como uma conversa, mas tem caráter unilateral — apenas o responsável pelo canal publica as atualizações. As pessoas não têm acesso ao número de telefone, foto de perfil ou nome de outros usuários conectados ao canal. A privacidade também é estendida ao administrador, com a proteção das informações pessoais dos envolvidos.

As mensagens compartilhadas ficam disponíveis por determinado. O armazenamento do histórico dos canais nos servidores será de 30 dias, além da inclusão de outras formas para desaparecerem ainda mais rapidamente nos dispositivos dos seguidores. As notificações são silenciadas automaticamente, mas o usuário pode ativá-las ao abrir o canal e selecionar o ícone de sino. Se a imagem do sino aparecer sem um traço no meio, a notificação foi ativada.