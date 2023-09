Conheça o app de recomendações de filmes e séries criado por nordestino para ajudar indecisos

Thiago Romariz cofundador do app Chippu Crédito: Divulgação

O aplicativo Chippu pretende ser uma solução "mágica" para todo internauta indeciso com relação ao que assistir nas principais plataformas de streaming e também nas telonas dos cinemas. A ferramenta conta com um algoritmo próprio e curadoria especializada para gerar recomendações personalizadas para cada usuário. A tecnologia foi desenvolvida durante a pandemia de Covid-19, pelo nordestino Thiago Romariz, natural do Maranhão, e lançado em 2020 com a proposta de economizar o tempo dos usuários que passam horas procurando algo para assistir. Após 3 anos do lançamento no mercado, o aplicativo soma mais de 250 mil downloads e 1,5 milhão de visualizações. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao todo já são três milhões de dicas, 1 milhão de usuários ativos e 850 mil avaliações de filmes em 2023. A ferramenta já computa crescimento de 25% neste ano com relação a 2022.

Os números, conforme Thiago Romariz, cofundador do Chippu, “são a prova de que unir algoritmos à curadoria humana é o ideal na hora de traduzir o universo da cultura pop”. Para tirar suas dúvidas e testar a tecnologia, O POVO usou o aplicativo e apresenta abaixo um review da experiência após uma semana de uso:

Intuitivo, fácil e assertivo: O POVO testou aplicativo Chippu para recomendação de filmes e séries; confira

Ao abrir o aplicativo o usuário irá se deparar com um menu inicial mostrando "o que está em alta" e "o que a comunidade do Chippu mais recomendou", sendo as primeiras recomendações da ferramenta. Essa diagramação ajuda aqueles usuários que não estão certos sequer do tipo de obra ou gênero que querem consumir. A home do app apresenta ainda notícias relacionadas com o mundo do cinema e das séries, e mais abaixo, sugestões da própria equipe do aplicativo. Na aba seguinte ele mostra a atividade recente da comunidade que você está inserido, apresentando a avaliação e a crítica das pessoas que você segue. Assim, para aqueles que gostam de se mantem atualizados com relação aos filmes e séries que estão sendo mais comentados na atualidade, a home page do Chippu pode ser um feed de informação completo.

Aplicativo Chippu é fácil de usar? Do ponto de vista operacional, a navegação dentro do aplicativo é intuitiva e de fácil compreensão. Para usar a ferramenta basta instalar o aplicativo por meio da central de aplicativos de seu smartphone, seja Android ou ioS e criar uma conta gratuita com uma conta de e-mail. Após efetuar o login, basta clicar no botão “uma dica” ele te dá a opção de escolher uma série de TV ou um filme e em seguida, solicita te pede o gênero que você gostaria, com 12 gêneros que vão desde comédia até um reality show. Em seguida ele pede o streaming que você procura, trazendo 18 opções de streaming e ainda o bom e velho cinema. Caso você opte pelas telonas, o aplicativo buscará na rede a programação dos cinemas locais. Já se você escolher uma "série de TV", o app perguntará o tempo que você tem disponível para assistir.