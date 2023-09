Disney+, Netflix, e Star+: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Virgin River - Temporada 5" e "After - Depois da Promessa", confira as opções!

Netflix



Uma enfermeira se muda de Los Angeles para uma cidadezinha no norte da Califórnia em busca de um recomeço. Mas a nova vida vai ser bem diferente do que ela imagina.



Prime Video



Enquanto Hardin confronta seu passado e Tessa sofre uma tragédia, os dois devem decidir se continuam seu relacionamento apaixonado, mas tóxico, ou fazem mudanças dramáticas em suas vidas.