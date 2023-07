Inteligência artificial: conheça a nova versão do rival do ChatGPT, o Claude 2

A Anthropic, startup de inteligência artificial estadunidense, lançou uma nova versão de Inteligência Artificial (IA) chamada Claude 2. A segunda geração do Claude se afirma como mais confiável e fácil de conversar do que o ChatGPT. A IA já está disponível nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Segundo a empresa, os seus testes indicaram que o lançamento é mais amigável, inofensivo e útil para os internautas, comparado com outras IA. Além disso, é programado para não distribuir conteúdos prejudiciais e para rever a exatidão de seus textos sem depender tanto do humano.

O Claude 2, assim como sua primeira versão, pode ser utilizado para pesquisas, resumos, atividades escritas, traduzir textos e responder perguntas. O novo chatbot exibe melhorias na área de codificação, matemática e raciocínio, além de apresentar respostas mais precisas e longas, com até 75 mil palavras.

A nova versão tirou uma pontuação de 76,5% no exame da ordem dos advogados dos EUA, nota superior de seu antecessor Claude, que tirou 73%.

O que é o chatbot Claude

Claude teve sua primeira versão lançada pela Anthropic em março deste ano com o objetivo de ser um chatbot menos manipulável e menos nocivo no âmbito digital.

O modelo de linguagem do IA foi desenvolvido para evitar o máximo de tópicos desfavoráveis e prejudiciais, como temas relacionados a violência e hackeamento, o que o diferencia do ChatGPT.

Como o chatbot Claude 2 funciona

O Claude 2 foi criado para ter uma linguagem mais usual e próxima dos internautas. A empresa Anthropic afirma que os internautas devem encarar o Claude 2 como uma assistente pessoal, que pode ajudar em atividades do dia a dia ou como um colega de trabalho entusiasmado.

O lançamento ainda não está disponível na web para oferecer resultados, mas contém um banco de dados atualizados de dezembro de 2022.

