Inteligência Artificial para simplificar a vida dos pequenos negócios

De acordo com a IDC Worldwide Artificial Speding Guide, até 2025 o investimento global em Inteligência Artificial deve chegar a casa dos US$ 200 bilhões. Não à toa, gigantes da tecnologia apostam nela como a principal tendência para os próximos anos, e IA já figura no escopo de prioridades das grandes empresas que vem investindo alto na automação de seus processos.

Com capacidade de automatizar tarefas rotineiras e aprimorar processos, a IA pode ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes e competitivas. “Imagine tudo que for um trabalho repetitivo e mecânico no mundo dos negócios. Imagine atendimentos, planilhas de controle, relatórios de reunião, apresentações em slides, tudo o que for repetitivo ou trabalhoso, mas não tão complexo… Isso tudo pode ser executado por meio da Inteligência Artificial”, ressalta o especialista em tecnologias digitais e pesquisador de Inteligência Artificial, W Gabriel.

E engana-se quem pensa que IA é tecnologia só para grandes empresas. Se antes a implementação da Inteligência Artificial era cara e complexa, hoje traz diversas soluções acessíveis e fáceis de usar: “Por exemplo, o próprio ChatGPT tem uma versão grátis, que você pode usar para criar conteúdos, revisar argumentos que utilizou em um documento, pedir para analisar contrapontos a uma proposta, enfim, ajudar você a ter ideias. Você pode usar o Bing Chat ou até o próprio ChatGPT para ter insights sobre o público-alvo, otimizar campanhas de marketing, ou até fazer pesquisas bastante avançadas sobre um conteúdo que esteja estudando”, exemplifica W Gabriel.

Você pode até torcer o nariz para tanta tecnologia, mas o fato é que elas vieram pra ficar e você, micro e pequeno empreendedor, pode e deve se utilizar dessas ferramentas no dia a dia do seu negócio. O ChatGPT, a nova febre do momento lançada pela OpenIA, é basicamente um criador de texto que vai redigir um conteúdo a partir do pedido que você fizer. O ChatGPT pode: corrigir erros gramaticais, aperfeiçoar argumentações, obter novas ideias, resumir longos textos, simplificar textos complexos, aplicar tom de voz verbal, criar códigos de programação a partir de um comando, dentre outras funções.



W Gabriel elenca alguns dos principais benefícios da utilização da IA nos negócios: “Acelerar os trabalhos repetitivos, dar start a ideias que podem ser desenvolvidas depois, automatizar trabalhos básicos. Além de otimização de processos, previsão de demanda, detecção de fraudes, assistentes virtuais e ajuda ainda a melhorar a tomada de decisões”, pontua.



Lembrando que - como tudo nos negócios, antes de implementar é preciso se apropriar da ferramenta. Busque fontes confiáveis, tire dúvidas com quem entende mais sobre o assunto, certifique-se da segurança em relação aos dados da sua empresa e de seus clientes. E claro, esteja sempre atento ao que for criado a partir desses dispositivos, afinal o toque humano é imprescindível para a qualidade da informação elaborada, pois ninguém melhor do que você para saber sobre o seu negócio.