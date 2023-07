Threads: se desinstalar, exclui Instagram? E modo escuro, como ativar?

Entenda a nova rede social Threads que pode desbancar o espaço do Twitter, aprenda a desvincular a sua conta do Instagram, ativar o modo escuro e mais

A vinculação do perfil no Threads foi desenvolvida em parceria com a próprias informações já contidas no Instagram. Na prática, o nome do usuário, os seus seguidores e até a bio podem ser importados de uma rede social para a outra.



Por outro lado, para integrar as duas plataformas, os recém-inscritos devem prestar atenção na Política de Privacidade Suplementar do Threads. O destaque está em um 'revés' na desativação do serviço — "ele só poderá ser excluído por meio da exclusão da sua conta do Instagram”, informa.



Threads: como desinstalar a conta sem excluir Instagram

A alternativa para evitar apagar o Instagram, caso não tenha mais interesse em participar do Threads, é desativar o seu perfil temporariamente. O passo a passo é descrito a seguir:

Acesse a sua conta no Threads e clique no canto inferior direito (ícone do perfil) Clique no ícone simbolizado por dois traços (um é pouco maior que o outro). Ele estará no canto superior direito. Escolha a opção "conta", selecionando "desativar perfil" em seguida Confirme a sua ação

Threads: como ativar o modo escuro da rede social do Instagram

A ativação do modo escuro ainda não é um serviço disponibilizado exclusivamente pelo aplicativo, como a opção entre os temas "claro" e "escuro" no Instagram, mas ainda é possível realizar a alteração nas configurações do celular.

A modificação na opção "tela e brilho" (iOS) ou "exibir" (Android) vai afetar a aparência de outros aplicativos no aparelho, além do Threads.

A Meta, dona do Instagram, do Facebook e do WhatsApp, anunciou o lançamento de uma nova rede social que pode desbancar seu rival: o Twitter. A chegada do Threads aconteceu na quinta-feira, 6, na plataforma Apple Store, ultrapassando a marca de 30 milhões de usuários.

O mais recente serviço da Meta conta com escala, poder de fogo financeiro e base de usuários pré-existentes das outras três redes sociais.

Mas, afinal, por que o Twitter corre o risco de ser desbancado? Entenda abaixo como se criou a narrativa de queda da rede social do Elon Musk, o funcionamento da plataforma de Zuckerberg e como desvincular a rede do próprio Instagram.



O que é Threads, do Instagram?



O Threads é um aplicativo de texto baseado na conversação, explicação que se encaixa de maneira exata no Twitter. Diante disso, o lançamento da Meta é amplamente visto como uma alternativa à rede social de Musk.

Assim como o Twitter, o aplicativo do Instagram permitirá que os usuários escrevam, curtam e compartilhem atualizações de textos em tempo real entre seguidores, permitindo o engajamento mútuo.

O app até mesmo pega emprestado o nome de uma das funções do rival; lá, threads se dão como uma forma de estruturar o texto a ser publicado.

Imagens que foram divulgadas pelo app Apple Store sugerem que o Threads será conectado à rede de compartilhamento de fotos, o Instagram. Além disso, o visual e o funcionamento da plataforma são idênticos ao Twitter.



Por que Zuckerberg está lançando o Threads como alternativa ao Twitter?

Recentemente, os dois bilionários viraram meme na internet após Musk casualmente ter chamado Mark para um duelo de luta livre num octógono em Las Vegas. No entanto, a resposta do dono da Meta parece ter sido no lançamento de uma rede social que se aproveite da má gestão de Elon.

Desde que Elon Musk comprou a rede social no ano passado, o site de microblogs tem enfrentado falhas técnicas, problemas de moderação de conteúdo e controvérsias sobre o "absolutismo da liberdade de expressão" declarado por seu novo proprietário.

Após reunião da Meta em junho, o diretor de produtos da empresa, Chris Cox, descreveu o Threads como “nossa resposta ao Twitter”. Fica evidente o desejo da companhia de Mark Zuckerberg de roubar os usuários do dono da Tesla.

"Temos ouvido de criadores e figuras públicas que estão interessadas em ter uma plataforma que seja administrada", disse Cox, em referência incisiva à forma como Musk vem administrando a empresa desde que a comprou por US$ 44 bilhões em outubro de 2022.

Threads: entenda o que aconteceu no Twitter sob o comando de Elon Musk

O Twitter substituiu seu sistema de verificação de selo azul por uma oferta de assinatura paga, além de ter demitido mais da metade da força de trabalho da empresa. Recentemente, implementou um limite controverso de visualização de postagens por usuário.

Em julho, a plataforma disse que o acesso ao seu serviço “TweetDeck” seria limitado a assinantes pagos a partir de agosto, excluindo os usuários gratuitos. Muitas dessas mudanças atraíram críticas dos usuários e levaram a boicotes de organizações de notícias.

Continue lendo e confira abaixo mais informações sobre o funcionamento do Threads:

Threads, do Instagram: como funciona o novo Twitter

Bem como o Twitter, o Threads funciona por meio do compartilhamento de textos em tempo real, além de também permitir vídeos e fotos.

Marck Zuckerberg em sua nova rede social, o Threads Crédito: Divulgação Thread

Abaixo de cada post ou resposta, há os botões de responder, curtir, compartilhar e repostar. O visual, que pertence ao Instagram, rouba a estrutura do design de informação da rede que pode virar obsoleta no meio virtual.

Nas páginas de perfil, há duas colunas: threads (com todos os posts) e respostas. O Twitter também traz essa divisão.

Com informações de repórter Iully Fernandes