Bluesky: o que é e como entrar na rede social, opção ao Twitter

Após alterações no limite diário de leituras na rede de Elon Musk, usuários migraram para uma plataforma similar, chamada Bluesky; conheça a concorrente

Com um design semelhante ao Twitter, a rede social Bluesky alcançou nesta segunda-feira, 3, a sétima posição na App Store do Brasil em downloads de aplicativos para redes sociais. A colocação representa um fluxo de novos cadastros após alterações na rede de Elon Musk.

A limitação da quantidade de postagens diárias que podem ser visualizadas por usuários comuns no Twitter foi justificada por Musk como uma estratégia temporária “para lidar com níveis extremos de extração de dados e manipulação do sistema”.

A decisão do bilionário fez a Bluesky, uma rede concorrente com formato parecido ao “pássaro azul”, receber um número recorde de usuários. O fluxo também influenciou na interrupção de novas inscrições pela empresa.

“Vamos pausar temporariamente as inscrições do Bluesky enquanto nossa equipe continua a resolver os problemas de desempenho existentes. Manteremos você atualizado quando os códigos de convite voltarem a funcionar”, compartilhou a postagem.

A empresa Bluesky possui o antigo CEO do Twitter, Jack Dorsey, como parte de seu conselho. Dorsey foi um dos responsáveis por iniciar o projeto, que busca “construir um protocolo social aberto para conversas públicas”, segundo informa o portal do aplicativo.

Bluesky: saiba como entrar na rede social

O download do aplicativo pode não ser o suficiente para quem busca deixar o Twitter de lado. A participação de novos usuários só é concluída a partir de “códigos de convite”, adquiridos após inscrição na lista de espera: bsky.app.

Os interessados informam o e-mail para receberem o código e utilizarem a plataforma em seu formato beta.

A empresa considera os códigos de convite como “uma peça da ferramenta de código aberto”, construída para ajudar os administradores do servidor a selecionarem e moderarem as suas comunidades.

Bluesky: conheça outra opções ao Twitter

Além da empresa Bluesky, alguns aplicativos podem oferecer uma experiência semelhante ao Twitter. Confira três opções a seguir:

Mastodon

A rede descentralizada é gratuita e também oferece post curtos, com limite de 500 caracteres, além da escolha de um servidor com políticas de moderação que podem variar.

Disponível: Android e iOS

Koo

O aplicativo, de origem indiana, já foi acessado por brasileiros anteriormente - cerca de um milhão de pessoas - após a compra do Twitter por Elon Musk.

Disponível: Android e iOS

Tumblr

A plataforma permite a publicação de textos, imagens e vídeos, e já brincou com o selo de verificação do Twitter ao oferecer sua própria versão, intitulada “importantes selos azuis da internet”.