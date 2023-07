Twitter terá limite de leitura de posts a partir deste sábado, 1º

Os usuários do Twitter foram surpreendidos neste sábado, 1º, com a nova política de uso da rede social. Isso porque agora passa a valer um limite de leitura de tuítes diários.

Conforme o dono da rede social do passarinho, Elon Musk, o panorama agora é o seguinte:

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:



- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

- Unverified accounts to 600 posts/day

- New unverified accounts to 300/day