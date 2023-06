Elon Musk e Mark Zuckerberg aceitam se enfrentar no octógono: "Passa o endereço"

Dois bilionários do ramo da tecnologia, Elon Musk e Mark Zuckerberg, aceitaram se enfrentar em uma luta de MMA em postagens nas redes sociais. A brincadeira, que teve início na noite dessa quarta-feira, 21, movimentou as redes sociais e se tornou alvo de memes e chacotas.

Fãs celebram o lançamento do novo jogo Final Fantasy; LEIA

Musk, que é dono do Twitter, fez uma publicação dizendo que estava pronto para uma luta no “cage” (como é chamado o ringue de lutas de MMA) contra Mark Zuckerberg, dono do Instagram, do Facebook e do Whatsapp.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em resposta, Zuckerberg publicou uma captura de tela do tweet de Musk com a seguinte mensagem: “Me passa o endereço”.

"Tenho um grande golpe que chamo de 'a morsa', no qual apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada", escreveu Musk. "Quase nunca malho, exceto quando pego meus filhos e jogo para o alto", acrescentou.

Zuckerberg treina MMA e, recentemente, ganhou torneios de jiu-jitsu.

De acordo com a BBC, Zuckerberg planeja alcançar uma rede social baseada em texto para competir com o Twitter. A plataforma permitiria que os usuários sigam contas que já seguem no Instagram e, por conta desse alcance, poderia se tornar uma concorrente mais forte da rede de Musk do que o Mastodon e a Bluesky.