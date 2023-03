Bolsas para brasileiros nas melhores universidades do mundo  

A Fundação Estudar está na reta final das inscrições para o programa de bolsas Líderes Estudar. Para participar, basta acessar este link. As bolsas de estudos variam de acordo com a necessidade do estudante e podem chegar a cobrir 95% dos custos. O apoio financeiro no valor médio de R$ 110 mil pode ser aplicado para o pagamento do curso ou, no caso de alunos de universidade pública, cobrir as despesas de manutenção, como moradia, alimentação, transporte e etc.

Além disso, o contemplado passa a fazer parte de uma comunidade formada por 790 pessoas que se destacam no mercado de trabalho e terá acesso a mentorias exclusivas. O programa de bolsas Líderes Estudar formou 790 bolsistas em 121 instituições ao redor do mundo.

Para participar, é necessário ser natural do Brasil, ter entre 16 e 34 anos, apresentar excelência acadêmica, e estar em processo de aceitação, matriculado(a) ou cursando o ensino superior no Brasil ou no exterior em uma das quatro categorias de bolsa: graduação completa no Brasil; intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma (intercâmbio), graduação completa no exterior ou pós-graduação no exterior.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Líderes Estudar nas top 30 universidades dos EUA

Todos os anos, a Fundação Estudar apoia jovens no sonho de estudar fora. Atualmente, 27% dos brasileiros nas top 30 universidades dos EUA fazem parte da rede da organização. Entre elas estão as Universidades da Pensilvânia, Chicago, Columbia, Harvard, Stanford e o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Georgia Gabriela, formada em Ciência da Computação e Engenharia Elétrica, por Stanford, em 2020, é um exemplo de talento que o programa Líderes Estudar ajudou a chegar mais longe por meio da bolsa de estudos. Nascida em uma comunidade pobre de Feira de Santana, na Bahia, ela é a primeira pessoa em sua família a ter um curso de ensino superior e hoje trabalha na Apple como Systems Power Engineer, CoreOS Power & Performance.

Pré-requisitos

1 - Ser brasileiro ou brasileira de até 34 anos

2 - Apresentar excelência acadêmica

3 - Estar em processo de aceitação, matriculado ou cursando o ensino superior em uma das quatro categorias de bolsa: Graduação completa no Brasil, Intercâmbio acadêmico de graduação ou duplo diploma no exterior, Graduação completa no exterior ou Pós-graduação no exterior.

Etapas de seleção

São 4 etapas consecutivas e eliminatórias:

1 - Inscrição: testes de perfil e de lógica, análise da trajetória e avaliação de vídeo;

2 - Entrevista de competências e de aprofundamento técnico, quando necessário;

3 - Painel online com líderes Estudar;

4 - Painel final online.

Serviço

Data: 10/04/2023

Link de inscrição

Valor: R$ 75 para inscrições nos programas de graduação e R$150 para inscrições nos programas de pós-graduação

Os candidatos que não tiverem condições de pagar a taxa de participação podem fazer o pedido de isenção, disponível no site, durante o processo de inscrição. Todos os pedidos passam por um cuidadoso processo de avaliação.