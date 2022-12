Site do Google tem mapa da viagem do Papai Noel e jogos de Natal

Jogos, animações e conteúdo educativo ficam disponíveis apenas no Natal

O Google voltou a disponibilizar o site “Siga o Papai Noel” neste período de Natal. A página reúne animações, jogos e conteúdo educativo para todas as idades. O site mostra ainda o trajeto do bom velhinho na entrega dos presentes.

Na aba Guia para a Família, é possível ver dezenas de jogos e atividades e a descrição de cada um. No tema do Natal, os games vão desde um laboratório de códigos para ensinar o raciocínio da programação até páginas para desenhar, colorir, construir e criar com os personagens.

Além disso, a plataforma oferece animações interativas, como "As Aventuras da Baleia Ollie" e a "Decolagem do Papai Noel". O site fica disponível apenas durante o Natal.

