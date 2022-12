Instagram Recap oferece retrospectiva 2022; veja como criar

A rede social Instagram lançou nesta segunda-feira, 19, a opção de retrospectiva em sua plataforma. Agora o público poderá selecionar, seguindo os modelos disponíveis, até 14 mídias (vídeos e fotos) compartilhadas durante 2022, em formato de Reels.

A ferramenta “Recap” permite a customização de um modelo narrado por artistas como DJ Khaled ou Bad Bunny. O usuário pode acessar a retrospectiva ao clicar em algum “Recap” disponível no feed ou acessar o botão no próprio app.

Em 2021, a retrospectiva da plataforma se chamava “Playback” e oferecia a seleção de 10 stories.

Instagram Recap: Como fazer o seu Reels

Com o Instagram atualizado, o público deve perceber uma nova opção na página inicial do aplicativo. Basta clicar em “Criar seu reel recap 2022” (“create your 2022 recap reel”) para customizar a partir da seleção de mídias postadas ao longo do ano.

Instagram Recap: Principais Reels no Brasil

Para celebrar a liberação do Instagram Recap, a rede social apresentou um levantamento sobre os reels publicados no Brasil, incluindo as principais músicas, hashtags, cantores mais populares, entre outros.

Músicas mais populares nos Reels

Acorda Pedrinho - Jovem Dionísio like that - Bea Miller Desenrola Bate Joga de Ladin (feat. DJ Biel do Furduncinho) - L7NNON Quem Não Conhece Tá Sem Internet - MC Marks Na Rebolada - Os Quebradeiras Malvadão 3 - Xamã Alive (It Feels Like) - Alok As It Was - Harry Styles Dançarina - Pedro Sampaio Envolver - Anitta

Hashtags principais nos Reels

#amor #empreendedorismo #fitness #humor #makeup #meme #moda #musica #saude #tbt

Principais cantores nos Reels

@alok @l7nnon @jesseaguiar @jovemdionisio @anitta @zefelipecantor @beyonce @harrystyles @osquebradeirasoficial @euxama

Criadores de conteúdo no Brasil que ganharam seguidores com os Reels

@alaurapaiva @bianca @camilacoutinho @caroldepaula @dalyanamoreno @danichoma @fabioporchat @joaoseupimenta @giulia @leticiatakei @rogercipo @sheronmenezzes

Filtros mais populares nos Reels do Brasil

BIA FRASES - @bianccastilho Sunset - @pedroarkennio Doodle Heart - @instagram Aqua Glitter - @instagram Golden Shine - @felipealcantaraof Heat - @gilvanchagas_ heart - @iannadria .Kodak Multi - @iurispires Smooth zoom - @_.aizb._ Summer - @guimiller

Locais populares marcados nos Reels

Belo Horizonte, Brasil Brasília, Brasil Curitiba, Brasil Fortaleza, Brasil Goiânia, Goiás, Brasil Porto Alegre, Brasil Recife, Brasil Rio de Janeiro, Brasil Salvador, Brasil São Paulo, Brasil

Adesivos populares dos Reels

Emoji deslizante apaixonado Música Enquete Teste Menção com gradiente colorido Avatares Emoji deslizante foguinho Localização Perguntas Link

