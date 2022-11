Testamos: qual o melhor tipo de capa para celular?

O POVO analisou cases feitas de diferentes materiais e com funções variadas; veja qual o modelo de capa de celular mais adequado para as suas necessidades

Smartphones não são baratos, isso é um fato. A não ser que você seja milionário, a ideia de a tela do celular ser danificada em uma queda pressupõe sérias dores de cabeça financeiras. E, mesmo que sobre dinheiro, o tempo para levar o aparelho em uma assistência técnica e esperar a troca do componente também gera uma inconveniência.

As capas - ou cases - de celular surgiram, inicialmente, como um meio para atenuar este problema de forma prática e barata (às vezes nem tão barata, como veremos a seguir). Hoje elas vão além: servem como item de moda, para demonstrar personalidade, e até mesmo como utilitário, com capas que permitem guardar cartões, acoplar acessórios e segurar o aparelho.

Desde o iPhone 12, por exemplo, a tecnologia MagSafe adiciona funcionalidades à traseira do smartphone da Apple. Usar uma case compatível permite que os acessórios sejam conectados mesmo com o uso de capas. Outros modelos, como a LED Cover, da Samsung, cobre a tela mas permite ver notificações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Algumas destas, por sinal, chegam a custar centenas de reais. Deste modo, além de ser um investimento em proteção, é preciso saber se a capa para celular é um investimento que vale o valor. Além da proteção, é necessário entender se o produto vai se adequar às outras necessidades pelas quais foi comprado.

Com o auxílio da Samsung, testamos alguns tipos de cases. Embora a análise tenha sido feita com o smartphone topo de linha Galaxy S22 Ultra, a proposta deste comparativo é que os resultados sejam aplicáveis a capas para qualquer modelo de celular.

E então, qual a melhor case para smartphone? Testei seis modelos e conto abaixo o que descobri. Confira!

Sobre este comparativo: a Samsung me enviou as capas para teste junto ao Galaxy S22 Ultra. O celular e as cases foram devolvidos após os testes. A fabricante não teve influência no conteúdo deste texto.

Tipos de capas para celular

Capas de celular vêm em diversos modelos, e atendem necessidades diferentes (Foto: Bemfica de Oliva)



Ao todo, experimentei sete tipos de capas para smartphones. Foram seis do Galaxy S22 Ultra - Smart LED View Cover e Smart Clear View Cover, que têm funções especiais via aplicativo, além de cases tradicionais de silicone, couro e policarbonato - e uma para o Galaxy Z Flip 3, de silicone e plástico com anel metálico.

Nas imagens, incluí apenas as do Galaxy S22 Ultra, uma vez que a do smartphone dobrável possui características próprias deste tipo de aparelho, e de resto é similar às outras cases de silicone testadas. Na seção apropriada, mencionarei os detalhes desta capa.

Capa de silicone simples

Case de silicone é o modelo mais popular, com opções diversas em qualquer loja ou vendedor ambulante do ramo (Foto: Bemfica de Oliva)



Esta é a case mais popular entre usuários. Qualquer vendedor ambulante tem capas de silicone com diversas estampas, para celulares variados.

No caso da capa da Samsung, há dois diferenciais: a área que encosta no smartphone é aveludada, fornecendo uma superfície macia para o celular, e há uma parte interna de plástico duro, que não fica visível, mas auxilia a case a ter maior resistência a impactos.

Nas versões mais simples, que não incluem o reforço, o nível de segurança é menor. Ainda assim, como o silicone tem uma resistência significativa, devido à maciez do material, ela é uma boa maneira de adicionar proteção ao smartphone sem gastar muito.

Mas também há desvantagens. Capas de silicone costumam manchar com facilidade, e a sujeira pode ser difícil de remover. Além disso, o material tem pouca resistência ao desgaste de uso cotidiano, e pode descarcar ou rasgar com o tempo.

Prós: barata e prática; modelos para diversos celulares são encontrados facilmente; boa resistência a impactos.

barata e prática; modelos para diversos celulares são encontrados facilmente; boa resistência a impactos. Contras: suja com facilidade; revestimento de silicone não é muito resistente ao uso contínuo, podendo descascar ou rasgar com o tempo; capas de silicone podem ser muito grossas e o uso incomodar.

Capa de silicone com argola/faixa/pop socket

Cases com apoio adicional, como faixas ou pop socket, oferecem maior segurança ao usar o celular (Foto: Bemfica de Oliva)



Uma evolução do modelo anterior, mas que mantém o revestimento principal. Após a popularização dos pop sockets, diversas fabricantes de cases passaram a incluir o acessório colado à própria capa, dispensando a compra do item separadamente.

Em seguida vieram as versões com faixas/cintas e argolas/aneis. A ideia, aqui, é manter a mesma possibilidade de ter uma parte que dê apoio às mãos durante o uso do celular, mas sem a grossura adicional dos pop sockets. Enquanto as faixas costumam ficar rentes à capa quando não são necessárias, as argolas estão sempre destacadas, mas com tamanho menor.

A principal vantagem, em todos os casos, é a segurança adicional. Não apenas a capa protegerá o aparelho em caso de queda, mas a superfície própria para segurá-lo durante o uso reduz a chance de o celular cair.

Cada modelo tem desvantagens próprias. Enquanto os pop sockets podem deixar o celular bambo em uma mesa, por exemplo, caso não sejam centralizadas, elas adicionam grossura, e podem fazer com o que o smartphone fique desconfortável de carregar no bolso de roupas.

As capas com faixa, por sua vez, nem sempre têm uma posição de apoio para as mãos totalmente ergonômica, e podem cansar com facilidade. O apoio de plástico que segura a faixa rente ao aparelho, se não for bem construída, também pode quebrar com facilidade - cheguei a ter este problema com o modelo da Samsung.

As capas com aneis, por fim, oferecem menos apoio que as faixas e pop sockets, pois apenas um dedo fica segurando o aparelho durante o uso, em vez de dois ou três como nos outros modelos. A argola "pendurada" quando não está em uso também pode ser inconveniente para alguns, embora eu particularmente tenha achado-a uma forma prática de puxar o smartphone do bolso.

Prós: segurança adicional contra quedas; diferentes formatos de apoio permitem personalização.

segurança adicional contra quedas; diferentes formatos de apoio permitem personalização. Contras (pop socket): grossura adicional; pode deixar o celular bambo se não for centralizado.

grossura adicional; pode deixar o celular bambo se não for centralizado. Contras (faixa): posição da mão segurando o aparelho pode não ser confortável; parte que segura a faixa rente à capa pode quebrar se não for bem construída.

posição da mão segurando o aparelho pode não ser confortável; parte que segura a faixa rente à capa pode quebrar se não for bem construída. Contras (anel): menos apoio adicional que as demais; argola "pendurada" pode incomodar.

Capa de couro

Capa de couro para celular é mais cara, mas dura mais e tem ar sofisticado (Foto: Bemfica de Oliva)



Este é possivelmente o modelo mais tradicional. Nos anos 1990, época dos celulares "tijolão", elas já existiam, embora em formato diferente do atual. Quem lembra das cases que tinham um clipe para segurar no cinto, ou as que você precisava abrir um velcro e tirar o aparelho de dentro?

O modelo da Samsung é similar ao de silicone, com veludo onde o celular encosta e a parte plástica interna dando sustentação adicional. Muitas marcas, porém, usam outros materiais nesta estrutura, como silicone ou TPU, um tipo de plástico mais flexível.

Aqui, tanto quanto a proteção, conta o estilo. Capas de couro - legítimo ou vegano - adicionam um toque de elegância ao celular. O valor, no entanto, costuma ser bem maior que os modelos mais simples, como de silicone ou TPU.

Prós: boa durabilidade (desde que bem mantida, deve-se ter cuidado para o couro não ressecar, por exemplo); baixo peso; design distinto de capas mais genéricas.

boa durabilidade (desde que bem mantida, deve-se ter cuidado para o couro não ressecar, por exemplo); baixo peso; design distinto de capas mais genéricas. Contras: preço alto, quando considerada a proteção similar a capas de silicone; material não "respira" muito e pode incomodar durante usos prolongados em que o smartphone fique quente.

Capa reforçada/"rugged case"

Capas de celular reforçadas, ou rugged cases, oferecem proteção maior que modelos de materiais mais simples (Foto: Bemfica de Oliva)



Se é para botar uma cobertura e proteger o celular, melhor uma que cumpra bem a tarefa, correto? Se você concorda com esta afirmação, as capas reforçadas, ou "rugged cases", são as mais indicadas.

Há uma série de empresas que se especializaram em fazer produtos especificamente para este nicho, como OtterBox, Spigen e Rhino Shield. A Samsung tem um modelo de capa reforçada, também, e testamos o produto.

A case da fabricante sul-coreana não é tão elaborada quanto as de marcas especializadas. Ainda assim, ela certamente oferece proteção adicional quando comparada aos modelos que listei anteriormente.

Além de ser mais grossa, a capa reforçada é feita com policarbonato, um tipo de plástico mais resistente a impactos. Na traseira, o design com listras levemente mais grossas também ajuda a dissipar a força de impactos em caso de quedas.

Por fim, a case da Samsung conta com dois apoios destacáveis para usar o smartphone em inclinado - elemento, porém, que não tem relação com a maior resistência do produto. São incluídos dois kits destes apoios, um na cor da capa e outro em cinza. O próprio usuário pode fazer a troca, com instruções na embalagem.

A vantagem mais perceptível, obviamente, é a proteção maior. Nestas capas, a segurança de que o aparelho não vai trincar ou arranhar com quedas é superior a qualquer outro tipo. A grande quantidade de fabricantes especializados neste tipo de case também faz com que seja mais fácil encontrar um modelo que agrade.

A grossura adicional - alguns modelos, por exemplo, contam com cantoneiras ainda mais reforçadas, para proteger os locais mais sujeitos a trincar em caso de quedas - e os designs que focam mais na utilidade que na estética podem afastar interessados. As capas reforçadas que de fato funcionam (existem diversos modelos, especialmente em camelôs e lojas de procedência duvidosa, com aparência reforçada, mas que protegem pouco ou nada a mais que as de silicone) também costumam ser mais caras.

Prós: proteção maior que outros tipos de capa contra impactos e riscos; durabilidade do próprio acessório costuma ser superior; grande variedade de fabricantes especializadas neste tipo de case.

proteção maior que outros tipos de capa contra impactos e riscos; durabilidade do próprio acessório costuma ser superior; grande variedade de fabricantes especializadas neste tipo de case. Contras: mais grossas que capas de outros materiais; aparência pode ser pouco agradável a quem prefere traços mais delicados ou descontraídos nas cases; preço dos modelos confiáveis é alto.

Capas "smart" com funções adicionais

Capas inteligentes, como a SmartLED View Cover, dão funções adicionais ao celular (Foto: Bemfica de Oliva)



E se, em vez de ter apenas uma capa para proteger, o acessório adicionar funções ao celular? Não são raros os modelos de cases que se propõem a ampliar a capacidade do smartphone.

Há alguns anos, ficaram populares as cases com baterias embutidas. Embora deixassem os celulares mais grossos (e mais altos, uma vez que habitualmente se ligavam às portas USB dos aparelhos), a autonomia adicional na época em que podia ser difícil conseguir sequer um dia inteiro longe da tomada era bem-vinda.

Outros tipos também foram elaborados, como capas com espaço para guardar cartões de crédito, e outras que tapam a tela, mas exibem informações de alguma forma.

LG, Huawei e Samsung são fabricantes conhecidas por este último tipo: respectivamente, com os modelos QuickCircle/QuickWindow, SmartView e SmartLED/SmartClear. Enquanto as duas primeiras usavam recortes na capa para exibir interfaces específicas com informações como relógio e notificações (a LG apenas com um entalhe na capa, a Huawei com uma camada de policarbonato transparente), a Samsung adotou esta ideia e também uma capa que tem a própria tela para mostrar ícones.

Capas inteligentes, como a SmartClear View Cover, dão funções adicionais ao celular (Foto: Bemfica de Oliva)



Testamos os dois tipos da Samsung. Enquanto a SmartClear View Case traz um recorte retangular e tem ajustes na própria parte de configurações do aparelho, a SmartLED usa um painel similar aos relógios digitais e precisa de um aplicativo próprio.

No caso da SmartClear, a interface é muito similar à da tela exterior dos modelos Z Flip. As possibilidades de configuração, por sinal, são similares, inclusive nas imagens que podem ser usadas como papel de parede para este modo. Aqui, as notificações podem ser acessadas ao deslizar o dedo e são exibidos alguns comandos, como respostas rápidas.

A SmartLED, por sua vez, não permite interagir com as notificações, apenas saber que elas estão lá. É preciso também configurar os ícones que serão exibidos em cada aplicativo, pois a tela diminuta tem resolução baixa. É possível, porém, criar ícones personalizados pelo aplicativo da case.

Prós: fazem mais do que apenas proteger o celular contra quedas, adicionando funções que podem ser úteis a determinados usuários.

fazem mais do que apenas proteger o celular contra quedas, adicionando funções que podem ser úteis a determinados usuários. Contras: modelos com recorte na tela podem ser mais frágeis e não proteger o celular totalmente; costumam ser mais caras que capas não "smart".

Conclusão: qual a melhor capa para smartphone, afinal?

Capas de celular vêm em diversos modelos, e atendem necessidades diferentes (Foto: Bemfica de Oliva)



Sinto muito pois, após todas essas linhas, a resposta é: depende. Existem necessidades diferentes, e cada modelo de capa atende a uma ou mais delas.

E a própria preferência pode variar entre celulares. No Galaxy S22 Ultra, por exemplo, usei capas desde o primeiro dia dos seis meses que estive com o modelo - não apenas para testar os diversos modelos, mas também porque a sensação do aparelho coberto me era mais agradável. No Z Flip 3, porém, de duas capas que tive, acabei preferindo ficar sem nenhuma. O smartphone parece muito melhor ao toque, tanto aberto quanto fechado, se não estiver protegido.

Ao ter que escolher entre capas, no entanto, minha preferência ficou pela case reforçada. É um hábito que tenho há quase uma década, de sempre usar a proteção maior nos aparelhos, e simplesmente não consegui me acostumar com acessórios de silicone, couro ou outros materiais.

As capas inteligentes, por sua vez, me parecem entregar pouco para o que cobram. Ter um smartwatch, por exemplo, muitas vezes sai mais barato e é ainda mais prático para ver notificações que uma capa com LEDs.

No fim das contas, a resposta vai variar de acordo com fatores como orçamento, preferência das sensações, necessidade de proteção maior ou menor, entre outros. Espero que o comparativo tenha ajudado, no entanto, a entender qual tipo de case é melhor em cada função.

Mais sobre Tecnologia

Sobre o assunto Um programa de inovação em energia limpa

Testamos: Huawei FreeBuds SE é um fone sem fio barato e que dura

Testamos: Huawei Watch Fit 2 não é muito caro nem muito completo

Habilidades digitais podem aumentar PIB do Brasil em R$ 320 bilhões,

Tem cearense no Top 3 da categoria "Startup do Ano"

Um planetário móvel na 14ª Bienal Internacional do Livro

Drone militar dos EUA volta à Terra após 908 dias em órbita

Astronautas treinam em vulcão das Canárias

Tags