Um planetário móvel na 14ª Bienal Internacional do Livro

O IFCE, mais precisamente sob os cuidados do campus do Cedro, apresenta leva um Planetário Móvel aos visitantes da 14ª Bienal Internacional do Livro que acontece no Centro de Eventos do Ceará.

A entrada é gratuita e as sessões duram cerca de 15 minutos. Vai até domingo 20/11, e o público vai ter a oportunidade de conhecer conteúdos relacionados à astronomia, como sistema solar, viagens espaciais, a construção e lançamento de foguetes.

O Planetário Móvel está no Pavilhão Leste, Portão D, Mezanino 1, próximo à sala de Multiuso 1 com o tema “De toda a gente para todo o mundo”. O equipamento tem capacidade de receber até 25 pessoas.

Confira os horários



Hoje e sexta-feira (18/11) - 10h às 12h e 14h às 17h.

Sábado (19/11) - 10h às 12h e 15h às 19h.

Domingo (20/11) - 10h às 12h