Tem cearense no Top 3 da categoria "Startup do Ano"

A cearense HubLocal está no Top 3 da categoria "Startup do Ano". Vencedores serão anunciados amanhã-

A cearense HubLocal está no Top 3 da categoria “Startup do Ano” da maior premiação do ecossistema de inovação do Brasil, o Startup Awards que chegou na sua 10ª edição. Os vencedores serão premiados no dia 18 de novembro, num evento presencial para 15 mil pessoas.

A startup HubLocal, que você pode conhecer AQUI, faz com que as empresas sejam encontradas de forma automatizada nas buscas locais em mais de 50 dispositivos de mapas e listas da internet. Em 2020 a empresa ficou entre as 10 Startups revelação do ano, em 2021 entre as 3 principais startups do ano. E, neste ano, a empresa foi indicada novamente ao prêmio de “Startup do Ano” e busca o pódio de primeiro lugar.

O CEO e fundador da startup comentou sobre a classificação. “Estamos muito felizes em conseguir estar no top 3 pelo segundo ano consecutivo , sabemos o quanto o prêmio representa para a comunidade das startups e queremos ter esse troféu em nossa lista de conquistas de 2022”, conta Felipe Caezar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A empresa declara faturamento de R$ 17 milhões em 2022 e cerca de oito mil clientes espalhados por todo o país e outros países, como Estados Unidos e Portugal.

“Para nós é muito importante que a nossa empresa seja um local que ofereça oportunidades para as pessoas, que nossos colaboradores possam crescer e aprender junto com a gente, além de sentirem que cada vitória e conquista que temos é fruto do esforço deles”, comenta Rodrigo Coifman, CTO da HubLocal.