Testamos: Huawei Watch Fit 2 não é muito caro nem muito completo

Relógio inteligente traz tela com bom tamanho e legibilidade e bateria duradoura, mas funções limitadas; preço atual do Huawei Watch Fit 2 é de R$ 747

Relógios e pulseiras inteligentes estão se tornando acessórios cada vez mais comuns para usuários de smartphones. Os aparelhos podem exibir notificações, acompanhar treinos e realizar algumas funções básicas com mais praticidade do que precisar retirar o celular do bolso o tempo todo.

Uma das principais fabricantes de eletrônicos do mundo, a Huawei tem mais de uma dezena de acessórios do tipo à venda no Brasil. Recentemente, testamos a pulseira Band 7, da mesma marca. Agora, recebemos o Watch Fit 2 para realizar análises.

Estive com o Huawei Watch Fit 2 nas últimas semanas e conto abaixo tudo o que descobri. Confira!

Sobre o review: recebi o Watch Fit 2 da Huawei por empréstimo em 13 de setembro. O produto foi devolvido após os testes. A empresa não teve influência no conteúdo desta análise.

Parâmetros de comparação: meu smartwatch de uso cotidiano é a Huawei Band 7. Também comparei o Watch Fit 2 a um Apple Watch de terceira geração.

Huawei Watch Fit 2: especificações e disponibilidade

Formato: display retangular

display retangular Tela: 1,74", 336 x 480 pixels, 336 ppi

1,74", 336 x 480 pixels, 336 ppi Operação: tela sensível ao toque e botão lateral

tela sensível ao toque e botão lateral Construção: corpo em aço, pulseira em silicone (Active), couro (Classic) ou metal (Elegant)

corpo em aço, pulseira em silicone (Active), couro (Classic) ou metal (Elegant) Peso: 26 gramas (sem a pulseira, Active) ou 30 gramas (sem a pulseira, Classic e Elegant)

26 gramas (sem a pulseira, Active) ou 30 gramas (sem a pulseira, Classic e Elegant) Bateria: até dez dias de uso moderado ou sete dias de uso intenso

até dez dias de uso moderado ou sete dias de uso intenso Conexão: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Interface: Huawei HarmonyOS 2

Huawei HarmonyOS 2 Aplicativo: Huawei Health

No momento em que este texto era escrito, o Huawei Watch Fit 2 podia ser encontrado a partir de R$ 747 no varejo online.

Huawei Watch Fit 2: conteúdo da caixa, construção e design

Caixa do Huawei Watch Fit 2 inclui apenas relógio e cabo (Foto: Bemfica de Oliva)



A caixa do Huawei Watch Fit 2 traz, além do relógio, um cabo de carregamento USB-A (a outra ponta é o conector magnético proprietário da Huawei) e a papelada tradicional. Ela é feita em papel-cartão de boa qualidade, na cor branca.

O relógio que recebemos é feito de polímero. Há três opções de pulseiras: a versão Active traz o acessório em silicone, enquanto a edição Classic tem couro como material, e a Elegant usa metal - estas duas últimas têm corpo em alumínio. As cores variam, combinando entre pulseira e caixa: preto, rosa e azul para a Active, cinza-escuro e branco para a Classic e dourado e prateado para a Elegant.

Na parte da frente fica a tela, com bordas finas. A lateral direita traz o único botão físico do Huawei Watch Fit 2. A traseira, por fim, tem alto-falantes, microfone, os pinos de recarga, os sensores de batimentos cardíacos e oxigenação sanguínea, e os botões para remover a pulseira da versão Active. Demais lados são lisos.

A construção do Huawei Watch Fit 2 passa uma boa sensação de rigidez, sem aparentar fragilidade. Eu achei o relógio, porém, mais notável no pulso que a Band 7, e diversas vezes tive que retirá-lo para fazer algumas funções cotidianas, como digitar textos longos no computador, devido ao desconforto.

Huawei Watch Fit 2: tela

Tela do Huawei Watch Fit 2 é excelente mesmo sob luz solar intensa (Foto: Bemfica de Oliva)



A tela do Huawei Watch Fit 2 é excelente. Mesmo sob luz solar intensa, e com a interface quase inteiramente preta, o visor Amoled consegue deixar as informações visíveis sem dificuldades.

O brilho pode ser ajustado livremente. Também há um sensor de luminosidade para adaptar o nível da tela à luz do ambiente.

Juntando o tamanho do visor com o brilho, pode-se dizer que o Huawei Watch Fit 2 traz uma das melhores telas em relógios inteligentes. As informações ficam nítidas e facilmente acessíveis. Marcas de dedo, porém, são facilmente visíveis.



Huawei Watch Fit 2: sistema e interface

Como todos os relógios e pulseiras inteligentes da Huawei, o Watch Fit 2 traz o sistema HarmonyOS, desenvolvido pela própria fabricante. Ele cumpre boa parte das funções básicas de um dispositivo deste tipo, como acompanhamento de exercícios, notificações, além de monitorar sono e atividade cardíaca.

A operação do Huawei Watch Fit 2 é simples: deslizando a tela inicial para cima, aparecem as notificações. Para baixo, os controles rápidos, como manter o display ligado ou ativar o modo "não perturbe". Para a esquerda, aparecem os cards "favoritos", funções que podem ser acessadas de maneira rápida. Para a direita, por fim, estão atalhos rápidos como controle de música e previsão do tempo.

O botão físico funciona para ligar o display do Huawei Watch Fit 2, voltar à tela inicial e, quando nesta, para exibir a lista de aplicativos. Ela pode ser mostrada como ícones (12 por vez) ou com ícone + texto (quatro por vez).

Diferentemente das pulseiras inteligentes, um smartwatch deve suportar a instalação de aplicativos externos para ampliar as funcionalidades de fábrica. Embora isso realmente seja possível, há apenas treze aplicativos disponíveis para o Huawei Watch Fit 2. A baixíssima variedade realmente me deixou frustrada.

Outra limitação é a incapacidade de o relógio começar a reprodução de músicas. Para controlar uma playlist no Spotify, por exemplo, é necessário abrir o aplicativo no celular e iniciar as canções por lá. Somente após isso o Huawei Watch Fit é capaz de controlar a música.

Na parte de notificações também senti que há pouco aproveitamento. Exceto pelo WhatsApp, não há opções de respostas rápidas, ou marcar um e-mail ou mensagem como lida. Também não dá para atender chamadas pelo WhatsApp, apenas ligações normais.

As watch faces, designs para a tela inicial do Watch Fit 2, podem ser escolhidas pelo próprio relógio, e baixadas no aplicativo Huawei Health, que falarei mais à frente. As incluídas no relógio são de excelente qualidade, com visual que, ouso pontuar, é rivalizado apenas pelos relógios da Apple e da Samsung.

Problemas que tive com a Huawei Band 7 não estão presentes no Watch Fit 2. A responsividade é excelente, quase instantânea, e o Always-On Display está em muito mais watch faces.

Outras reclamações, no entanto, persistem. Há problemas como alarmes que não sincronizam com o celular e ícones incorretos nas notificações, também encontradas no modelo que testei anteriormente.



Também há problemas em alguns pontos do sistema que não ocorreram no outro modelo. Alguns deles se devem a novas funcionalidades, mas outros estão presentes aqui, mesmo que em outros modelos com opções similares funcionem tranquilamente.

Huawei Watch Fit 2 tem erros de tradução em alguns elementos da interface (Foto: Bemfica de Oliva)



Um deles é a tradução. Uso todos os meus eletrônicos com interface em inglês, pois, caso apresentem mensagens de erro, é mais fácil encontrar a solução neste idioma. Alguns textos no Huawei Watch Fit 2, porém, apresentam erros de digitação, como dias da semana (quinta-feira, que é "Thursday" em inglês, e "Thu" na abreviação, aparece como "Tuh").

Uma segunda questão é sobre os contextos de uso. Algumas ações, como os lembretes para tomar água, são automatizados para aparecer em intervalos predeterminados. No entanto, o sistema do Huawei Watch Fit 2 não considera outros aspectos, como o período do dia. Em uma ocasião, por exemplo, recebi uma notificação de "faça uma caminhada" às 23h30min.

Huawei Watch Fit 2 sugere caminhada às 23h30min (Foto: Bemfica de Oliva)



Por fim, me incomodou o gerenciamento de notificações não lidas no relógio. Embora o Huawei Watch Fit 2 deixe de exibir os alertas quando eles são apagados na barra de notificações do celular, caso um aplicativo receba outras atualizações antes disso ser feito, as antigas se repetirão. Várias vezes ao dia precisei lidar com e-mails ou mensagens do WhatsApp aparecendo diversas vezes seguidas na lista de notificações do relógio.

Huawei Watch Fit 2: monitoramento de atividades

Há dois sensores principais no Huawei Watch Fit 2: o sanguíneo, que mede batimentos e oxigenação, e o giroscópio, que detecta movimentos com precisão. Combinados, eles permitem monitorar uma série de atividades, como exercícios físicos, sono e stress.

A Huawei promete que o Watch Fit 2 consegue acompanhar corretamente mais de 100 exercícios físicos, alguns de forma automática. Em um dia que andei bastante a pé pelo meu bairro, ele de fato sugeriu iniciar a marcação para caminhada, mas apenas após mais de uma hora que eu estava na atividade.

Em outro dia, ele realizou o monitoramento de uma sessão rápida de yoga, mas precisou ser ativado para isso. Não há a opção "yoga" entre os exercícios, sendo necessário usar a alternativa "outros". Ele reconheceu corretamente os momentos de maior esforço, e sugeriu uma rotina de relaxamento cardíaco ao fim da atividade.

A medição de stress foi menos frequente. Ele não apresenta os resultados ou indica que a medição está sendo realizada, mas é possível ver os resultados pelo próprio relógio ou no aplicativo.

Achei o monitoramento de sono menos preciso que na Band 7 e no Apple Watch. Em algumas ocasiões, o Huawei Watch Fit 2 indicou que eu havia acordado durante a noite, o que não ocorreu naquele ciclo. Em outras, mostrou que eu estava dormindo, embora tenha apenas ficado deitada por algum tempo.

Huawei Watch Fit 2: aplicativo

A configuração do Huawei Watch Fit 2 é feita pelo aplicativo Health, da própria fabricante. Ele também permite visualizar mais detalhadamente os gráficos de exercícios, sono, batimentos cardíacos etc.

Pelo app também podem ser feitos ajustes como as metas de passos e de beber água, ou a instalação de novos aplicativos e watch faces no relógio.

A Huawei recomenda que, em aparelhos Android, o aplicativo seja baixado por sua loja própria, a App Gallery, para se ter acesso à versão mais atual. Ele também está disponível na Play Store e, em iPhones, na App Store.

Huawei Watch Fit 2: bateria

Enquanto na Huawei Band 7 tive um grande problema com a duração da bateria, no Watch Fit 2 me surpreendi. Ironicamente, ambos os aparelhos tiveram o mesmo tempo de carga em média: cinco dias.

No entanto, smartwatches são conhecidos pela duração menor, e o Huawei Watch Fit 2 estava com o Always-On Diplay ligado o tempo inteiro, o que, segundo a fabricante, pode levar a bateria a aguentar metade do tempo habitual. Ainda assim, mesmo com tela maior e funções mais avançadas, ele precisava de cinco a sete dias antes de ser recarregado.

Comparado a um Apple Watch, que dura dois dias com uso baixo a moderado, é uma marca incrível. A recarga levou cerca de 45 minutos para ir de 0 a 100%.

Huawei Watch Fit 2 é bom? Vale o preço? Quais os concorrentes?

A Huawei parece estar encontrando um bom posicionamento para vender seus produtos no Brasil. Na faixa de preço do Watch Fit 2, quase não há concorrentes - à exceção de modelos lançados em 2020 ou até antes. Factualmente, apenas dois smartwatches são alternativas: o Galaxy Watch4, da Samsung, e o Redmi Watch 2 Lite, da Xiaomi.

O primeiro pode ser encontrado por R$ 719 à vista, chegando perto do Huawei. A prazo, ele custa R$ 799. Por este valor, você leva um relógio com Wear OS, do Google, que tem muito mais opções de aplicativos. Há também mais sensores, como ECG e barômetro (pressão atmosférica).

A bateria, porém, vai no máximo até 40 horas de uso - ou menos de dois dias! O fato de que o Galaxy Watch 4 tem mais de um ano de lançado também pode afastar potenciais compradores.

O modelo da Xiaomi, por sua vez, chega mais barato: R$ 736 à vista, ou R$ 800 a prazo. Ao contrário do Samsung, e assim como o Huawei, ele tem tela retangular, mas ela é menor, com 1,55".

A bateria promete dez dias, assim como o Watch Fit 2, mas a tela é do tipo TFT, de qualidade inferior. Como vantagens, o Xiaomi traz GPS integrado - sem depender do sensor no smartphone - e mais opções de cores.

