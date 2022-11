Um programa de inovação em energia limpa

A Amazon Web Services (AWS) anunciou o lançamento e a abertura de inscrições para o Clean Energy Accelerator 3.0, um acelerador para facilitar parcerias com startups maduras que desenvolvem tecnologias inovadoras de energia limpa.

A abertura do programa foi anunciada por Kara Hurst, vice-presidente global de Sustentabilidade da Amazon, durante uma sessão na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 ( COP27) em Sharm el-Sheikh, Egito.

O Clean Energy Accelerator é focado em promover a inovação e o rápido crescimento da tecnologia de energia limpa, necessária para enfrentar a crise climática global. A Agência Internacional de Energia descobriu que 40% das reduções de CO2 necessárias para mudar o mundo para net-zero até 2050 dependem de tecnologias ainda não implantadas comercialmente em escala de mercado de massa..

A inovação em tecnologia de energia limpa está surgindo em todo o mundo. Os dois programas anteriores do Clean Energy Accelerator receberam mais de 600 inscrições de startups representando 63 países. Empresas multinacionais de energia como Enel, Vestas, Iberdrola, SiemensGamesa e outras trabalharam com as startups, e haverá um conjunto mais amplo de organizações e apoiadores, como The Climate Pledge Fund, Siemens Energy, Masdar City, Eurelectric e muitos outros.

O AWS Clean Energy Accelerator 3.0 incluirá 12 semanas de programação virtual e presencial, começando em Seattle, no segundo trimestre de 2023. O programa terá um alcance e escopo expandidos, que inclui a adição de duas novas colaborações e sprints de intercâmbio internacional para promover centros de inovação tecnológica em todo o mundo. O Clean Energy Accelerator 3.0 culminará em um Innovation Showcase que será realizado na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023 (COP 28) em novembro próximo, em Dubai.

As inscrições para o Clean Energy Accelerator 3.0 serão aceitas até 1º de janeiro de 2023 e podem ser enviadas aqui. As startups selecionadas para o Clean Energy Accelerator serão anunciadas em 6 de março de 2023.