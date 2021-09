Free Fire Max: veja novidades do jogo e como jogar a nova versão

Lançado hoje, terça-feira, 28, o download gratuito do Free Fire Max já está disponível para Android e Iphone (iOS); confira as principais novidades, os requisitos para jogar nos dois sistemas e como baixar

Free Fire Max, a nova versão do famoso battle royale da Garena, desenvolvedora do jogo, foi lançada hoje, 28, no mundo inteiro para Android e iPhone (iOS). O download do jogo é gratuito e já está disponível para os dois sistemas, na Google Play Store e na App Store. Confira abaixo as principais novidades, os requisitos dos celulares para o jogo e como baixar:

Free Fire Max: quais as principais novidades?

De forma imediata, é possível perceber gráficos mais realistas e novidades na jogabilidade. O jogo agora também permite que os mapas sejam customizados. Além disso, por utilizar a tecnologia Firelink, será possível sincronizar os dados entre o Free Fire Original e o Max, além de jogadores de ambas as versões poderem jogar juntos.

Free Fire Max: em qual celular o jogo roda?

Android: o ideal para o jogo rodar bem é a versão do Android 7 (Nougat), com memória RAM de 4GB e armazenamento livre de 2.5 GB.

Iphone (iOS): no sistema da Apple, o jogo é recomendado apenas a partir do iPhone 7, com o o celular atualizado para o iOS 11 e com armazenamento livre de 3 GB.

Free Fire Max: como baixar a nova versão?

