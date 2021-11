WhatsApp Web ganha editor integrado para figurinhas; saiba como fazer

Agora, o WhatsApp permite que os usuários criem suas próprias figurinhas por meio das versões Web e Desktop. A nova ferramenta já está disponível para o WhatsApp Web e estará também no aplicativo do Desktop na próxima semana. Antes da função, os usuários precisavam utilizar aplicativos externos para produzir os pacotes de figurinhas.

Ainda não há previsão de quando a ferramenta estará disponível para os celulares. A nova ferramenta pode demorar alguns dias para aparecer a todos que utilizam o WhatsApp, pois as atualizações acontecem gradativamente. A novidade do aplicativo de mensagens vem na sequência da atualização que libera o uso do WhatsApp Web sem a necessidade do dispositivo móvel estar ligado na internet.

Com a ferramenta, é possível colocar emojis e desenhar na figura que irá se tornar uma figurinha, além de também adicionar novas palavras para elas. V

Figurinhas no WhatsApp Web: saiba como fazer

Clique no ícone do clipe de papel (a função "Anexar")

Selecione "Figurinha" e carregue uma foto para criar a figurinha

