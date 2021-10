Pix passa a ter limite de movimentação de R$ 1 mil, Psol pede abertura de CPI para investigar offshore de Guedes, Suspeitos de roubo à joalheria são estrangeiros e especializados em crimes internacionais. Foram algumas notícias veiculadas no O POVO nesta tarde.

Costumeiramente, O POVO utiliza as redes sociais para informar tudo o que acontece no Ceará, Brasil e mundo aos seus seguidores. Mas devido a instabilidade no Instagram, Facebook e WhatsApp na tarde desta segunda-feira, 4, não conseguimos atualizar nossos usuários do Instagram.

Pensando nisso, O POVO selecionou alguns fatos que foram notícia nesta tarde para que você fique por dentro de tudo o que aconteceu hoje. Veja o que você perdeu enquanto o instagram estava fora do ar.

NOVAS MUDANÇAS NO PIX

Pix passa a ter limite de movimentação de R$ 1 mil a partir desta segunda-feira, 4. A iniciativa foi definida pelo BC como forma de diminuir a incidência de fraudes, sequestros e roubos. Além do Pix, outras modalidade serão impactadas: pagamentos de boletos e compras com cartões de débito, TED e DOC realizados por meio de apps bancários.

OFFSHORE DE PAULO GUEDES

A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados vai apresentar nesta segunda-feira, 4, requerimento e iniciar a coleta de assinaturas para a abertura de uma CPI que investigue empresa offshore do ministro da Economia, Paulo Guedes, em paraíso fiscal.

CIRO E DATENA

Ciro janta com Datena e discute alianças para 2022. O apresentador José Luiz Datena e o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes deram um segundo passo nas conversas sobre a possibilidade de o jornalista ser vice do pedetista na disputa presidencial de 2022.



CASO DO ROUBO NA JOALHERIA TÂNIA

Suspeitos de roubo à joalheria Tânia Joias, em Fortaleza, são estrangeiros, todos da Colômbia, especializados em crimes internacionais. Um deles, Andrés Manuel López Pataquiva, 37 anos, é apontado como integrante de um grupo criminoso atuante em diversos países e já passou quatro anos preso na Tailândia pelo crime de furto qualificado.

VAI COMEÇAR A TEMPORADA DE CRUZEIROS

Temporada de cruzeiros é autorizada pela União e deve movimentar R$ 2,5 bilhões. Segundo estimativa da entidade que representa o setor, há potencial de geração de 35 mil empregos durante a temporada, que inicia em novembro e vai até abril de 2022.

Prevent Senior

Médicos da Prevent Senior relatam pressão para dar alta antes do tempo a pacientes. Eles fazem parte do grupo de funcionários da Prevent Senior que montaram dossiê de denuncias contra a empresa, hoje em posse da CPI da Covid.

