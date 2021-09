Novos iPhones: onde assistir e o que será lançado no evento da Apple hoje

Um rumor sobre a próxima geração dos celulares da Apple foi divulgado na internet nessa segunda-feira, 30. Segundo o analista de mercado Ming-Chi Kuo, especializado em previsões sobre a marca, a fabricante pode incluir conexão via satélite na linha iPhone 13.

Com a novidade, os smartphones da Apple teriam sinal mesmo em locais onde nenhuma operadora de celular atua. A funcionalidade usaria satélites de órbita baixa, como os das empresas SpaceX e Globalstar - esta última viu suas ações na bolsa de Nova Iorque subirem 63% após a divulgação do rumor.

A informação inicial, porém, provavelmente estava incompleta. Pouco tempo após os boatos se espalharem, a Bloomberg, agência especializada em notícias do mercado financeiro, publicou seu próprio relatório, com mais detalhes sobre a operação.

Segundo a notícia da Bloomberg, o objetivo não é fazer com que iPhones virem celulares via satélite, que podem ser usados sem a necessidade de operadoras de telefonia. A nova conexão seria usada apenas para emergências, enviando informações básicas, como localização e mensagens de texto, em casos como desastres naturais ou quedas de avião.

Outro ponto do relatório da Bloomberg é que, embora a função possa ser anunciada já com a linha iPhone 13, que será lançada em setembro, as redes necessárias para o funcionamento do serviço ainda não estão ativas. Elas entrariam em ação apenas em 2022, e o modo de uso ainda pode sofrer alterações.

