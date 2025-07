TDAH: 6 fatos do transtorno que talvez você não saiba

No entanto, adolescentes e adultos também podem receber o diagnóstico de TDAH, após ter percebido os sintomas com mais frequência ou até depois de alguns prejuízos nas áreas acadêmicas ou sociais, o que é comum para quem convive com o transtorno.

2. O diagnóstico é exclusivamente clínico

Para dar o diagnóstico, o psicólogo ou psiquiatra utiliza como método a anamnese Entrevista detalhada realizada por um profissional de saúde com o paciente, com o objetivo de coletar informações que possam auxiliar no diagnóstico e tratamento.

. É por meio dela que o profissional vai entender se os sintomas relatados estão relacionados com o transtorno.

E além do relato do paciente, muitas vezes os profissionais contam com entrevistas dos familiares ou amigos próximos para entender se os sintomas se manifestaram desde a infância - característica crucial na confirmação do TDAH.