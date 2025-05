3 impactos do TDAH na rotina de adultos

Indivíduos com esse transtorno podem enfrentar desafios para realizar atividades no dia a dia

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio neurobiológico crônico caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Eles podem variar em intensidade e manifestar-se de diferentes formas em cada paciente, afetando a capacidade de concentração, organização e controle de impulsos.

“O TDAH pode impactar diversos aspectos do dia a dia, desde a capacidade de manter o foco e organização até a impulsividade nas decisões. Reconhecer esses momentos e buscar estratégias de gerenciamento, como psicoterapia e técnicas de organização, pode ajudar a minimizar os efeitos do TDAH e melhorar a qualidade de vida”, comenta Elaine Cristina Coelho de Campos, coordenadora do curso de Psicologia da Faculdade Anhanguera.