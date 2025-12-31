Saiba como acalmar seu pet diante dos fogos de artifício

Barulho intenso pode causar estresse e fobia sonora em cães e gatos, exigindo atenção dos tutores / Crédito: FERNANDA BARROS

Barulhos intensos, repentinos e repetidos, como os fogos de artifício comuns em datas festivas, podem representar um sério risco ao bem-estar de cães e gatos. Além do incômodo imediato, o som alto pode desencadear quadros de estresse, ansiedade e até fobia sonora, com impactos físicos e comportamentais que exigem atenção dos tutores.

Segundo a médica veterinária Lívia Rangel, esses ruídos costumam ser interpretados pelos pets como uma ameaça. "A audição é um dos sentidos mais apurados dos animais, muito superior à dos humanos, capaz de captar sons de alta frequência que não percebemos. Essa característica, essencial para a sobrevivência dos ancestrais, hoje pode gerar grande desconforto diante de barulhos excessivos", explica. De acordo com a veterinária, a fobia sonora envolve uma reação intensa do sistema nervoso associada ao sistema endócrino, provocando a liberação elevada de cortisol e adrenalina.

Esse processo pode causar aumento dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, além de tremores, salivação excessiva, agitação, agressividade e tentativas de fuga. “Também podem surgir vocalização intensa, automutilação e, em casos mais graves, estado de choque”, alerta Lívia. Situações extremas podem levar a acidentes, como atropelamentos durante fugas, ou até ao óbito, especialmente em animais com doenças pré-existentes. A longo prazo, essas alterações fisiológicas e comportamentais podem desencadear problemas cardiovasculares e outras afecções graves.