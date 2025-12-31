Saiba como acalmar seu pet diante dos fogos de artifício

Saiba como acalmar seu pet diante dos fogos de artifícioVeja como reduzir o estresse, criar um ambiente seguro e proteger cães e gatos durante períodos de fogos de artifíco nesse fim de ano
Barulhos intensos, repentinos e repetidos, como os fogos de artifício comuns em datas festivas, podem representar um sério risco ao bem-estar de cães e gatos.
Além do incômodo imediato, o som alto pode desencadear quadros de estresse, ansiedade e até fobia sonora, com impactos físicos e comportamentais que exigem atenção dos tutores.
Segundo a médica veterinária Lívia Rangel, esses ruídos costumam ser interpretados pelos pets como uma ameaça.
“A audição é um dos sentidos mais apurados dos animais, muito superior à dos humanos, capaz de captar sons de alta frequência que não percebemos. Essa característica, essencial para a sobrevivência dos ancestrais, hoje pode gerar grande desconforto diante de barulhos excessivos”, explica.
De acordo com a veterinária, a fobia sonora envolve uma reação intensa do sistema nervoso associada ao sistema endócrino, provocando a liberação elevada de cortisol e adrenalina.
Esse processo pode causar aumento dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, além de tremores, salivação excessiva, agitação, agressividade e tentativas de fuga.
“Também podem surgir vocalização intensa, automutilação e, em casos mais graves, estado de choque”, alerta Lívia. Situações extremas podem levar a acidentes, como atropelamentos durante fugas, ou até ao óbito, especialmente em animais com doenças pré-existentes.
A longo prazo, essas alterações fisiológicas e comportamentais podem desencadear problemas cardiovasculares e outras afecções graves.
Quando procurar ajuda veterinária
Nem todo episódio de medo exige atendimento imediato, mas alguns sinais são considerados de alerta. A recomendação é buscar um médico veterinário com urgência se o animal apresentar:
- Ferimentos graves
- Sangramentos
- Sinais de atropelamento ou colisão
- Convulsões, desmaios
- Dificuldade respiratória
- Tremores intensos
- Andar cambaleante ou inquietação que não cesse mesmo após o fim dos fogos
“Qualquer comportamento persistente e incomum no seu pet durante ou depois do evento deve ser avaliado por um profissional”, orienta a profissional.
Dicas práticas para reduzir o estresse dos pets
Embora a forma mais eficaz de evitar esses riscos fosse a não utilização de fogos barulhentos, a realidade nem sempre permite esse controle. Por isso, algumas estratégias podem ajudar a minimizar o sofrimento dos animais.
Uma delas é oferecer distrações e momentos de relaxamento durante os fogos, como brincadeiras e estímulos positivos. Criar um ambiente seguro dentro de casa também é essencial, mantendo portas e janelas fechadas para reduzir o barulho e evitando deixar o pet sozinho ou preso.
O comportamento do tutor faz diferença. Manter-se calmo e transmitir tranquilidade ajuda o animal a se sentir mais seguro. “A agitação do tutor pode intensificar o pânico e aumentar o risco de fuga”, destaca Lívia.
Outra alternativa é ligar a televisão ou um som ambiente e aumentar o volume gradativamente, de preferência alguns dias antes dos eventos com fogos, para que o pet se adapte aos ruídos mais altos sem sustos repentinos.
A chamada “técnica do pano” também pode ser utilizada. O método consiste em envolver suavemente o corpo do animal com um pano grande e macio, especialmente nas regiões do peitoral e das orelhas, gerando uma pressão leve que auxilia na liberação de hormônios relacionados à redução do estresse.
Massagens suaves complementam a sensação de segurança.
Uso de medicamentos exige cautela
Em alguns casos, o uso de medicamentos psicoativos, alopáticos ou homeopáticos, pode fazer parte da estratégia terapêutica.
No entanto, a médica veterinária reforça que qualquer intervenção farmacológica deve ser indicada exclusivamente por um profissional.
“A automedicação pode causar intoxicação e agravar o quadro do animal. Cada pet precisa de uma avaliação individual para que o tratamento seja seguro e eficaz”, finaliza.
Com informação, preparo e cuidado, é possível atravessar períodos de fogos de artifício com menos sofrimento para os animais, protegendo sua saúde física e emocional.