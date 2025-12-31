Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba como acalmar seu pet diante dos fogos de artifício

Saiba como acalmar seu pet diante dos fogos de artifício

Veja como reduzir o estresse, criar um ambiente seguro e proteger cães e gatos durante períodos de fogos de artifíco nesse fim de ano
Autor Luciana Cartaxo
Autor
Luciana Cartaxo Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Barulhos intensos, repentinos e repetidos, como os fogos de artifício comuns em datas festivas, podem representar um sério risco ao bem-estar de cães e gatos.

Além do incômodo imediato, o som alto pode desencadear quadros de estresse, ansiedade e até fobia sonora, com impactos físicos e comportamentais que exigem atenção dos tutores.

Segundo a médica veterinária Lívia Rangel, esses ruídos costumam ser interpretados pelos pets como uma ameaça.

“A audição é um dos sentidos mais apurados dos animais, muito superior à dos humanos, capaz de captar sons de alta frequência que não percebemos. Essa característica, essencial para a sobrevivência dos ancestrais, hoje pode gerar grande desconforto diante de barulhos excessivos”, explica.

 

Leia mais

De acordo com a veterinária, a fobia sonora envolve uma reação intensa do sistema nervoso associada ao sistema endócrino, provocando a liberação elevada de cortisol e adrenalina.

Esse processo pode causar aumento dos batimentos cardíacos e da frequência respiratória, além de tremores, salivação excessiva, agitação, agressividade e tentativas de fuga.

“Também podem surgir vocalização intensa, automutilação e, em casos mais graves, estado de choque”, alerta Lívia. Situações extremas podem levar a acidentes, como atropelamentos durante fugas, ou até ao óbito, especialmente em animais com doenças pré-existentes.

A longo prazo, essas alterações fisiológicas e comportamentais podem desencadear problemas cardiovasculares e outras afecções graves.

Quando procurar ajuda veterinária

Nem todo episódio de medo exige atendimento imediato, mas alguns sinais são considerados de alerta. A recomendação é buscar um médico veterinário com urgência se o animal apresentar:

  • Ferimentos graves
  • Sangramentos
  • Sinais de atropelamento ou colisão
  • Convulsões, desmaios
  • Dificuldade respiratória
  • Tremores intensos
  • Andar cambaleante ou inquietação que não cesse mesmo após o fim dos fogos

“Qualquer comportamento persistente e incomum no seu pet durante ou depois do evento deve ser avaliado por um profissional”, orienta a profissional.

Leia mais

Dicas práticas para reduzir o estresse dos pets

Embora a forma mais eficaz de evitar esses riscos fosse a não utilização de fogos barulhentos, a realidade nem sempre permite esse controle. Por isso, algumas estratégias podem ajudar a minimizar o sofrimento dos animais.

Uma delas é oferecer distrações e momentos de relaxamento durante os fogos, como brincadeiras e estímulos positivos. Criar um ambiente seguro dentro de casa também é essencial, mantendo portas e janelas fechadas para reduzir o barulho e evitando deixar o pet sozinho ou preso.

O comportamento do tutor faz diferença. Manter-se calmo e transmitir tranquilidade ajuda o animal a se sentir mais seguro. “A agitação do tutor pode intensificar o pânico e aumentar o risco de fuga”, destaca Lívia.

Outra alternativa é ligar a televisão ou um som ambiente e aumentar o volume gradativamente, de preferência alguns dias antes dos eventos com fogos, para que o pet se adapte aos ruídos mais altos sem sustos repentinos.

A chamada “técnica do pano” também pode ser utilizada. O método consiste em envolver suavemente o corpo do animal com um pano grande e macio, especialmente nas regiões do peitoral e das orelhas, gerando uma pressão leve que auxilia na liberação de hormônios relacionados à redução do estresse.

Massagens suaves complementam a sensação de segurança.

Uso de medicamentos exige cautela

Em alguns casos, o uso de medicamentos psicoativos, alopáticos ou homeopáticos, pode fazer parte da estratégia terapêutica.

No entanto, a médica veterinária reforça que qualquer intervenção farmacológica deve ser indicada exclusivamente por um profissional.

“A automedicação pode causar intoxicação e agravar o quadro do animal. Cada pet precisa de uma avaliação individual para que o tratamento seja seguro e eficaz”, finaliza.

Com informação, preparo e cuidado, é possível atravessar períodos de fogos de artifício com menos sofrimento para os animais, protegendo sua saúde física e emocional.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar