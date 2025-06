Você sabia que cachorros e gatos têm dentes de leite?

O processo dura em torno de 1 a 2 meses, variando entre a espécie e a raça do animal em análise, e, quando o dente começa a amolecer, ele pode cair em poucos dias ou semanas, dependendo do animal.

Os dentes de leite são brancos, pequenos, mais finos e quadrados, enquanto os permanentes são maiores, mais arredondados e amarelados, segundo especialistas. Em média, os cachorros têm 28 dentes de leite (substituídos por 42 permanentes, no total) e os gatos têm 26 (substituídos por 30, no total).

Para os filhotes, os dentes de leite são cruciais para o seu desenvolvimento, porque são necessários para que explorem o ambiente no qual estão se adaptando nos seus primeiros meses de vida e para triturar alimentos sólidos introduzidos na sua rotina alimentar pós-desmame do leite materno.

O que também faz com que os tutores não tenham constância com a prática - no caso, testarem uma vez e desistirem de fazer outras vezes - é o fato de que muitos animais não permitem que limpem seus dentes, o que também é explicado pela falta de hábito.

Para introduzir essa nova rotina, médicos veterinários recomendam que seja feita com calma para que os pets se sintam confortáveis. Mesmo sendo difícil, deve haver insistência por parte do tutor com essa introdução por ser algo necessário para a saúde do seu animal, porque evitará doenças bucais que possam o causar dor e desconforto, o que também impacta na sua alimentação adequada, por exemplo.

Queda de dentes tardia

O atraso da queda dos dentes quando o animal é filhote ou a queda de dentes permanentes quando adulto pode indicar a presença da doença periodontal, doença inflamatória que ocorre quando a placa bacteriana que é formada a partir de restos de alimento e bactérias que formam um biofilme, placa protetora sob a qual as bactérias podem se multiplicar, para se protegerem.