Apps que ajudam no acompanhamento da saúde masculina

Aplicativos aumentam a consciência sobre o corpo e facilitam o diálogo nas consultas / Crédito: FERNANDA BARROS

O cuidado com a saúde masculina tem ganhado nova dimensão nos últimos anos com a conscientização do Novembro Azul. Impulsionado pela busca por bem-estar e pela popularização de ferramentas digitais que facilitam o monitoramento de hábitos, sono, saúde íntima e alimentação.

No Brasil, homens ainda representam a maioria dos casos de doenças evitáveis, como câncer de próstata, por falta de acompanhamento periódico. Aplicativos surgem como aliados simples e acessíveis para incentivar a prevenção e a mudança de comportamento. A seguir, indicações de aplicativos que podem auxiliar no monitoramento da saúde masculina fora dos consultórios. Novembro Azul: aplicativos para o autocuidado masculino 1. Dr. Kegel: Saúde Masculina Entre as opções voltadas especificamente para o fortalecimento do assoalho pélvico, área pouco discutida, mas essencial para a saúde sexual e urinária, o destaque é o Dr. Kegel: Saúde Masculina.

O aplicativo oferece rotinas curtas de exercícios de Kegel, nome referente ao médico americano Arnold Kegel, que desenvolveu os exercícios. Com cerca de cinco minutos por dia, acompanhadas de lembretes e progressão semanal é possível fortalecer esses músculos, associados a benefícios como melhor controle da bexiga, melhora da função erétil e mais consciência corporal. 2. SnoreLab e RoncoLab No campo do sono, a tecnologia também tem avançado. Aplicativos que monitoram ronco passaram a chamar atenção por ajudarem homens a identificar sinais de apneia ou alterações respiratórias durante a noite.