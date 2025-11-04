Novembro Azul: 6 frases de conscientização e autocuidado

Criado em 2003, na Austrália, o Novembro Azul é uma campanha global que visa estimular a prevenção ao câncer de próstata / Crédito: Pexels

O mês de novembro chama a atenção para a conscientização da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata no mundo todo. Destacando a importância e a necessidade dos cuidados com a saúde do homem, o Novembro Azul vai além da escolha da cor e das campanhas em colaboração com a causa.

O objetivo principal da campanha mundial não é só conscientizar a população, mas incentivar os homens a procurarem por observação médica com regularidade, prevenindo possíveis sintomas. Novembro Azul: urgência do câncer de próstata O câncer de próstata é o segundo mais predominante entre homens e, na mesma colocação, o que mais mata no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca). Está apenas atrás do câncer de pele não melanoma, apesar da estimativa de novos 71.730 casos no País entre 2023 e 2025. Os dados foram estimados pelo Inca em 2022.

Além disso, foi constatado pelo instituto que cerca de 16 mil brasileiros morreram pela doença em 2021. Em média, seriam 44 mortes por dia. Apesar dos avanços da Medicina com a investigação e tratamento da doença por aparelhos modernos, os dados apontam que ainda precisa de uma atenção urgente voltada ao seu entendimento, principalmente pelos homens. Cuidados contra o câncer de próstata devem ser anteriores ao diagnóstico, como um exame preventivo; veja outros cuidados a serem tomados no Novembro Azul Crédito: Freepik

Novembro Azul: 4 cuidados preventivos contra o câncer de próstata Pelos dados apresentados acima, é confirmado que o números de pessoas afetadas pelo câncer são altas no Brasil, sendo também em outros países. Aproximadamente 1,5 milhão de casos registrados no mundo em 2022, por dados do World Cancer Research Fund, determinam esse tipo de câncer como um dos mais recorrentes em escala global. Por isso, o Novembro Azul é uma forma de alertar as pessoas sobre a saúde do homem, por ser uma campanha contra uma doença cada vez mais preocupante.

Saiba 4 cuidados a serem tomados contra o câncer de próstata, com base em falas de especialistas da medicina: Manutenção de peso adequado : é uma medida que diminui o risco de avançar o estágio do câncer;

: é uma medida que diminui o risco de avançar o estágio do câncer; Adoção de hábitos saudáveis : praticar atividades físicas e ter uma alimentação equilibrada são alguns deles;

: praticar atividades físicas e ter uma alimentação equilibrada são alguns deles; Evite bebidas alcoólicas e fumar : este é um cuidado que previne não só o câncer de próstata, mas outras doenças crônicas, como hipertensão arterial e bronquite crônica;

: este é um cuidado que previne não só o câncer de próstata, mas outras doenças crônicas, como hipertensão arterial e bronquite crônica; Ir regularmente ao médico: exames de rotina ajudam a prevenir doenças e/ou começar tratamentos logo no seu estágio inicial, evitando uma propagação maior.